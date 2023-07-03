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【體壇學霸】史丹福成績全科滿分GPA 4.0 谷愛凌被質疑精心規劃一句話霸氣回應

海外升學 11:44 2023/07/03

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谷愛凌強調科科A是靠自己努力所得。

於北京冬奧取得自由式滑雪女子大跳台中金牌的「滑雪女神」谷愛凌，不單體育成績是世界第一，更是一名學霸!她用3年時間讀完4年高中課程，以近滿分成績考入史丹福，為了備戰冬奧，她決定延遲一年入學。而谷愛凌正式入讀史丹福後，大學第一學年結束。

她在微博發文指自己拿到了全A成績，GPA達4.0，不過有網友就質疑她好成績是來自她選科時精心規劃，對此她就以一句話霸氣回應！

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谷愛凌在微博發文「大學第一年結束了。第一學年選了包括量子物理，經濟學，哲學，政治學，心理學，營養學，中醫等共52個學分(36個學分為全職學生)，得到了全Ａ的成績，並喜獲“優異學業協會”的表彰 - recognized by the Honor Society 感謝朋友們的關愛和支持腿傷已痊愈. 夏訓開始了！」

谷愛凌因為備戰冬奧，所以推遲了一年入學。

當時網友質疑她的選課都是精心規劃過，不值得炫耀，讓谷愛凌在回應網友問題就霸氣表示成績是靠自己努力得到的：「什麼樣子的團隊能跟上我的工作行程又配合訓練節奏，再同時能拿到史丹福的滿分成績？請盡快推薦！我的成績是100%自己努力得到的，自己不知道的事情請不要說了！」

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據悉谷愛凌來自學霸世家，爸爸於哈佛大學畢業，媽媽則先後於北京大學及美國史丹福大學畢業。Elieen父母採取自由教育法，從沒強迫女兒學習，自小讓她探索各種運動及嗜好，如鋼琴、芭蕾舞、籃球、騎馬等，再按興趣發展。她曾分享兼顧學業與運動的心得，笑言最重要是有足夠休息：

每晚一定睡夠10小時，吃好睡好，同時保持熱愛，做一件事要百分之百投入。只要真正熱愛這件事，就不會覺得煩及累。

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責任編輯：王明芳

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