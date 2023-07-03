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【女神Ali】李佳芯承認工作腳步放慢　寄語：學會放開唔等如放棄

娛樂 12:26 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

TVB全新健康資訊節目《身體最誠實》由「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生聯同3位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持，節目每集會就不同健康問題提供飲食、運動、科研、藥物、醫療等多方面新資訊。

此外，每集環節「Ali Says」，由李佳芯分享小故事，今晚（7月3日）播出的《身體最誠實》內，Ali分享了一個小朋友不願放手、顧此失彼的小故事，藉此傳遞「學會放開，唔等如放棄」的道理。

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Ali並以自身經歷分享說：「我近來喺工作上的而且確係放慢咗腳步，但呢段時間反而做咗好多我想做嘅事，人哋眼中嘅低潮，對我嚟講反而係一種得着。」

她續寄語大家：「今日覺得好緊要嘅事，到咗聽日就會變咗小事，今年再大嘅事，到咗出年就變咗故事，今日過得唔好講咩聽日吖，一於活在當下。」

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發文被過份解讀

事實Ali公認靚女外，而且有演技又有氣質，觀眾緣不俗，可是在2019年因為她在社交平台發文被部份網民捕風捉影地過份解讀，疑由此受內地網民打壓。

Ali當年出席劇集《白色強人》宣傳活動時曾解釋：「只能夠講佢哋對號入座，唔同嘅人有唔同嘅心態對號入座，咁所以我覺得冇得可以控制。」並表示問心無愧。

（經濟日報圖片）

可是同年10月，Ali拍完《愛美麗狂想曲》後，連續未能參與《踩過界II》、《寶寶大過天》、《七公主》及《白色強人II》4套劇的拍攝。她主演的劇集《殺手》原定為2019年台慶劇，也延至2020年6月29日播出。

相隔9個月後，Ali才獲「解封」拍新劇《智能愛人》，而她在劇中表演獲一致好。

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慘被傳緋聞

在去年，Ali只有一套劇《有種好男人》推出，劇集產量與其受歡迎程度成反比。不過，她為慈善機構「耆智園」拍關注腦退化症的短片《伴》，並且任監製、導演、編劇兼主演，盡展才華。

另外，Ali在2020年與拍拖多年的陳炳銓（Danny）分手。可是在2021年與「蟲草大王」陳恩德傳緋聞，Ali即時表明沒與對方拍拖，更斬釘截鐵指二人亦完全沒發展可能。

撰文 : TOPick柴犬出動

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