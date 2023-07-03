  • 30°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【龍舟競渡】香港耀能協會石圍角家長資源中心 長勝龍舟隊參與共融賽事包辦冠亞軍

休閒消費 12:27 2023/07/03

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

香港耀能協會（下稱協會）石圍角家長資源中心的會員及義工組成合共兩隊龍舟隊，昨日（2日）參與在赤柱舉行的「親切共融龍舟賽2023」，隊員齊心協力再次取得佳績，包辦賽事冠亞軍。

協會石圍角家長資源中心獲慈善團體親切TREATS邀請，派出12位會員及14位義工，包括康栢會計師事務所有限公司義工隊成員，組成兩隊龍舟隊「一舉成龍」及「義舉成龍」，在教練葉慶富先生帶領下，參與在赤柱正灘的赤柱龍舟協會龍舟訓練中心舉行的「親切共融龍舟賽2023」。

最新影片推介

童學園
【童學園】平日朝九晚五周末只溫3小時　DSE狀元追求慢活學習︰狂chur難記入腦

龍舟隊屢創佳績

石圍角家長資源中心的龍舟隊「一舉成龍」成立於2007年，主要參加西貢龍舟嘉年華的中龍賽事，並多次取得佳績，今年端午節復辦的「特能共融中龍邀請賽」上便創下七連冠紀錄。「一舉成龍」上年度初試啼聲，首次參與「海龍耀維港」的小龍賽事，在這次「親切共融龍舟賽2023」中分拆成「一舉成龍」及「義舉成龍」兩隊，配合合作多年的義工參賽，期望帶給青少年會員們全新體驗。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

昨日的龍舟競渡由上午10時開始，5支龍舟隊參加合共6場200米賽事。雖然天公不造美，時晴時雨，但「一舉成龍」及「義舉成龍」隊員們齊心拼盡全力，最後協會兩隊龍舟隊以6場比賽分數合計，「一舉成龍」取得最高分數勇奪冠軍，「義舉成龍」就抱走亞軍獎盃。今次賽事由親切TREATS及李嘉誠基金會資助，希望透過共融龍舟賽，提升社會大眾的團隊合作及共融訊息。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

【網球新星】黃澤林奪職業賽首冠成香港第一人　男拔仔棄哈佛讀港大揭開原因
13:29 2023/06/26
【網球新星】黃澤林奪職業賽首冠成香港第一人　男拔仔棄哈佛讀港大揭開原因
【擅闖渣馬】網紅劉馬車無報名硬闖渣馬賽道兼全程直播　今遭田總勒令終身禁賽
22:34 2023/06/29
【擅闖渣馬】網紅劉馬車無報名硬闖渣馬賽道兼全程直播　今遭田總勒令終身禁賽
【NBL】樂天女孩訪港為香港金牛隊打氣　12成員齊去中上環打卡
今日 10:32
【NBL】樂天女孩訪港為香港金牛隊打氣　12成員齊去中上環打卡

你可能感興趣

【網球新星】黃澤林奪職業賽首冠成香港第一人　男拔仔棄哈佛讀港大揭開原因
13:29 2023/06/26
【網球新星】黃澤林奪職業賽首冠成香港第一人　男拔仔棄哈佛讀港大揭開原因
【擅闖渣馬】網紅劉馬車無報名硬闖渣馬賽道兼全程直播　今遭田總勒令終身禁賽
22:34 2023/06/29
【擅闖渣馬】網紅劉馬車無報名硬闖渣馬賽道兼全程直播　今遭田總勒令終身禁賽
【NBL】樂天女孩訪港為香港金牛隊打氣　12成員齊去中上環打卡
今日 10:32
【NBL】樂天女孩訪港為香港金牛隊打氣　12成員齊去中上環打卡
運動員 比賽 分拆 李嘉誠基金會 龍舟 赤柱 義工 香港 端午節 西貢

最高瀏覽

【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年
10:28 2023/07/02
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年
【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程
11:59 2023/07/02
【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程