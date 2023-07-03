【龍舟競渡】香港耀能協會石圍角家長資源中心 長勝龍舟隊參與共融賽事包辦冠亞軍

香港耀能協會（下稱協會）石圍角家長資源中心的會員及義工組成合共兩隊龍舟隊，昨日（2日）參與在赤柱舉行的「親切共融龍舟賽2023」，隊員齊心協力再次取得佳績，包辦賽事冠亞軍。

協會石圍角家長資源中心獲慈善團體親切TREATS邀請，派出12位會員及14位義工，包括康栢會計師事務所有限公司義工隊成員，組成兩隊龍舟隊「一舉成龍」及「義舉成龍」，在教練葉慶富先生帶領下，參與在赤柱正灘的赤柱龍舟協會龍舟訓練中心舉行的「親切共融龍舟賽2023」。

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龍舟隊屢創佳績

石圍角家長資源中心的龍舟隊「一舉成龍」成立於2007年，主要參加西貢龍舟嘉年華的中龍賽事，並多次取得佳績，今年端午節復辦的「特能共融中龍邀請賽」上便創下七連冠紀錄。「一舉成龍」上年度初試啼聲，首次參與「海龍耀維港」的小龍賽事，在這次「親切共融龍舟賽2023」中分拆成「一舉成龍」及「義舉成龍」兩隊，配合合作多年的義工參賽，期望帶給青少年會員們全新體驗。

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昨日的龍舟競渡由上午10時開始，5支龍舟隊參加合共6場200米賽事。雖然天公不造美，時晴時雨，但「一舉成龍」及「義舉成龍」隊員們齊心拼盡全力，最後協會兩隊龍舟隊以6場比賽分數合計，「一舉成龍」取得最高分數勇奪冠軍，「義舉成龍」就抱走亞軍獎盃。今次賽事由親切TREATS及李嘉誠基金會資助，希望透過共融龍舟賽，提升社會大眾的團隊合作及共融訊息。

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