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【兩性關係】出軌後被太太指罵背叛 港男自辯「婚內失戀」：我對太太關係像家人

親子 12:37 2023/07/03

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出軌是感情上意想不到的遇上，也是個人的感情選擇。

「你如何看一個人出軌？」他坐下不久直接問我。

「我不會討論出軌的對錯，因這界綫相當清晰，但我會跟當事人檢視婚姻出了甚麼問題，導致感情出現危機，以及檢視內心世界，希望有助他面對感情和自己。」我答。

「我對太太的感覺已很淡，關係像家人，但我不想傷害她，會繼續負責任。」他指婚姻包括感情及責任，認為自己出軌是因為夫妻感情變淡，婚內失戀；所謂負責任是不想離婚，繼續在經濟上供養家庭，跟太太做對表面夫妻。

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「太太認為你這樣做是負責任嗎？」婚姻不是獨腳戲，我想知道他太太的想法。

「她不同意，只抱怨我背叛她，指罵我不負責任。」自從發現他有婚外情，太太對他出軌看法一直沒變。當感情變了，夫妻兩人對負責任的理解也截然不同。

「愛一個人其實沒有錯，是嗎？」他問。

「感情沒有對錯，但處理感情的方法有恰當與否之分，處理不當會帶來長久難癒的傷。被弄得遍體鱗傷的，更是一個自己曾對她說過愛的人。」我說。

「如果不是夫妻關係轉淡，感情有問題，應該不會有第三者出現，是嗎？」他想解釋出軌不是純個人責任。

「從先後次序來說，第三者不是因為你和太太的感情褪色才出現，而是因為你選擇了出軌，心裏開始對這早已存在的問題，產生更強烈抗拒，進而令夫妻感情缺口進一步加闊。」我同意夫妻感情褪色會導致婚姻危機，卻不能理所當然地作為出軌的開脫。當婚姻生活褪色，剛好出現某個人，為平淡添了甜味，只是沒想到嘗了一口鮮帶來的心動，會變成上癮般的回不了頭。

出軌是感情上意想不到的遇上，也是個人的感情選擇。如果相信人控制不了感情，更要正視自己在感情裏有甚麼地方可自制。

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全文刊於《晴報》，原題為出軌者自辯︰婚內失戀，所以找婚外戀

撰文 : 古錦榮 性治療師

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