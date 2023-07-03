【炎亞綸事件】被抖音男神耀樂告偷拍性愛片　炎亞綸兩律師陪同現身警署錄口供

▲ （左）抖音男神耀樂提告炎亞綸（右）偷拍性愛片等3項罪名。

台灣「#Me Too」風波涉及同性戀界別，曾為男子組合飛輪海成員的炎亞綸上月20日，被抖音男神耀樂於個人社交平台指控曾被對方偷拍性交影片，親揭跟炎亞綸過去的一段情。

耀樂之後再開記者會控訴炎亞綸，當時炎亞綸無預警下現身對方記者會，向他鞠躬道歉之餘，並強調性愛片絕對沒有偷拍。

【炎亞綸事件】耀樂母親堅持提告炎亞綸 力撐愛兒：我要的不是錢

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【炎亞綸事件】耀樂母親堅持提告炎亞綸 力撐愛兒：我要的不是錢

堅持提告炎亞綸

據台媒報道，耀樂母親在剛過去的端午節連假期間到警察局提告，對炎亞綸提出3項罪名，包括「拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇」。

耀樂母親堅持向炎亞綸提告，強調要捍衛兒子的權利與清白：「我要的不是錢，是要炎亞綸負起法律責任，絕不姑息。」事件令炎亞綸形象插水，更被撤銷十大傑出青年的當選資格。

懷疑不僅一宗偷拍案

事隔半個月，據悉，炎亞綸今日（7月3日）早上10時許，在兩名律師陪同下現身台北市婦幼隊錄口供，過程長達3小時。警方懷疑炎亞綸拍攝性愛片不僅一宗，發動同步搜索其住所，預計搜扣平板電腦、電腦、手機等相關3C物品以便調查。

離開警署時，炎亞綸戴上口罩、脫下帽子現身，被傳媒問到警方懷疑不僅一宗偷拍案，他低調回應：「不要亂猜測。」

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