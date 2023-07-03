【網絡熱話】清潔阿姨弄髒乘客衣服　下跪道歉3叩頭後續發展惹議

▲ 內地一名清潔工弄髒乘客衣服，竟下跪道歉3叩頭。

清潔工協助維持環境潔淨，著實值得尊重。而日前，內地卻流傳一段影片，顯示浙江火車站一名女性清潔工跪地3度叩頭。原因竟是清潔工在工作期間，不慎弄髒乘客的衣服，由於擔心賠償問題，因此當場叩頭。事件引發網上熱議後，清潔公司後續也回應事件，而警方亦已介入協調。

最新影片：

綜合內地媒體報道，事發在上周五（6月30日），浙江省衢州市火車站一名身穿橙衣的清潔工，連番向一名身穿白衣的乘客下跪叩頭。片段被一名乘客拍下，上載影片至網絡的人士表示，事發前，清潔工不慎弄髒了白衣乘客的衣服，繼而引起賠償問題，清潔工於是下跪致歉。

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影片引起網上輿論後，清潔工所屬的「一清環境管理（浙江）有限公司」後續也發通報回應事件，指經調查後確認事發在6月30日早上8時多，一名清潔工在衢州火車站廁所的垃圾桶內發現一個飲品樽，樽內尚有少量液體。而清潔工在倒出液體時，不慎濺到一旁的白衣乘客。

乘客向清潔工索償，清潔工於是下跪道歉，其後站內警員也前往協調和解，最後清潔工需向乘客賠償人民幣30元（約港幣33元），費用由清潔公司支付；而公司亦表示，將安排專業人員為涉事清潔工進行心理輔導，並讓她帶薪休假3日再上班。

網民為此議論紛紛，持正反兩極不同意見，點擊下圖睇更多：

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責任編輯：羅嘉欣