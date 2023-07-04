【英國回流】英國回流港生疫下兜路轉讀副學士　終獲港大言語治療取錄

▲ 從英國回流的盧希澄盼成為言語治療師，幫助經歷過創傷的人。（梁凱婷攝）

文憑試將於本月19日放榜，香港女生盧希澄原本在英國修讀商科課程，早年受疫情封關影響未能回英，不願無了期等待，毅然決定留港發展；期間在成衣業工作，負責聯繫，從中對語言萌生興趣，而轉讀香港大學附屬學院（HKU Space）的英文及英語文學研究副學士。她克服學習中文的困難，以接近「爆4」的成績，獲香港大學取錄修讀言語治療學士2年級，直言「雖然兜了遠路，但（旅程）很有意思」，盼成為言語治療師，幫助經歷過創傷的人。

盧希澄由中學起赴英國讀書，惟受疫情封關影響，回港探親後未能回到英國，同時2020年的國際高級程度會考（IAL）亦被逼取消，出現「讀好書，卻無法考試」的情況；她不願無了期等待，無法控制自己的人生，便主動作出選擇，毅然決定留港發展，經過為期1年的休學年（Gap Year）後，入讀HKU Space的英文及英語文學研究副學士。

她表示，自己在英國主修商科，但回港後從事有關成衣商標的實習工作近1年，負責與客人及供應商溝通，對語言萌生興趣，加上自己本身對文字的熱愛，令她決定成為言語治療師。她形容這份工作「有意思、有意義」，並舉例指自己的語言轉變大，中間存在不適應，遑論經歷創傷的人，於是給予她啟發，冀幫助這些有需要的人，實踐抱負。

盧希澄克服學習中文的困難，以接近「爆4」的成績獲香港大學取錄，將於本年升讀言語治療學士2年級。她解釋，自己在英國讀書多年，未曾接觸過應用中文的書信，故不了解有關格式、用字、寫法及語感，並坦言在日常生活中不會用到，故存在「語言隔閡」，惟明白到不能夠「死背」，決意努力學習應用。她猶幸獲學校提供支援，如晚上發電郵詢問教授有關問題，翌日早上已經會收到回覆，獲得解答；同時，同學之間亦會互相幫助、一同學習，完成小組項目，給予她動力朝共同目標奮鬥。

經歷科目改變、走上不同的路，惟盧希澄指，「雖然兜了遠路，但（旅程）很有意思，學到很多」，並坦言「回望每一個選擇，感謝每一段經歷」。她又以自身經歷寄語應屆考生，就算成積未如理想，「都並非世界末日（the end of the day）」，總會找到屬於自己的路。

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記者：梁凱婷