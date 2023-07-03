【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩

▲ 馬來西亞1名38歲男子，早前因為呼吸困難冒冷汗，因遇救護車延誤救治，不幸離世，遺下孕妻及2孩。

不少病患者因為延誤搶救而命喪黃泉！馬來西亞一名38歲華裔男子，於6月27日凌晨突然呼吸困難冒冷汗，送往巴羅政府健康診所，疑因救護車壞了，而要改用遠方的居鑾中央醫院調來的救護車，但該救護車耗時2小時才抵達，最終男子還等不及救護車就已斷氣病逝，遺下孕妻及一名16歲女兒和4歲兒子！

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綜合外媒報道，事發於6月27日凌晨1時，在巴羅發生，死者劉福偉（38歲，銷售人員），他的48歲姐姐劉蓮美，是一名家庭主婦，她受訪時稱，弟弟是在6月27日凌晨1時於家中突然感到呼吸困難，並逐漸意識模糊，而被送往巴羅政府健康診所治療，經診療後，醫護人員告知弟弟需要轉院接受治療，惟救護車壞了，無法提供救護車服務。

劉蓮美表示，當時死者家屬感到錯愕，為何救護車壞了卻沒有及時維修，而對方告知他們並不曉得會有那麼緊急的醫療事件需要臨時用到救護車，

衛生診所解釋必須向居鑾中央醫院求助，可是等了將近2小時，救護車才趕到，但那時我的弟弟已經斷氣了…

而救護車趕到以後，因為病患者已經身亡，因此只能等待警方前來記錄，再將遺體送往居鑾中央醫院。劉蓮美透露，劉福偉是家中么兒，與兩老及孕妻、年幼兒女同住在巴羅花園，弟弟重情重義，也是孝順仔、疼愛妻兒，摯親突然離世的消息，令一家人都難以接受，也讓朋友感到惋惜，她傷心地說：

白髮人送黑髮人，老人家哭斷腸，傷心不已，陸陸續續身體不支，不僅老人家倒，姪女也進院數次，最令人難過的是身懷六甲的弟媳喪夫之苦，又有誰能理解？

她續指，弟婦現在懷有7個月的身孕，惟由始至終都很堅強面對丈夫逝世的事實，16歲的姪女無法接受父親突然離世，亦在家中哭到昏厥，4歲的小姪兒則還懵懵懂懂。

不僅是弟弟一家人，已經70歲高齡的父親無法接受白髮人送黑髮人，導致老父小中風，而母親則因傷心過度而在昨日被送院檢查。

她希望，有關當局能夠針對救護車壞了導致無法將病患及時送院的情況作出調查，並給予家屬一個合理的交代。

解剖報告顯示，弟弟的死因為突發性心血管阻塞，我相信若能及時救治，弟弟的命是有辦法被搶救的，但是這麼一拖就釀成了憾事。

她也指出，這是一條生命，醫護人員說「不知道」會有人臨時需要用到救護車的說法非常不負責任，而當局從居鑾中央醫院調派支援救護車來巴羅，竟然也要耗時2小時，令家屬感到非常不滿。

另一方面，柔佛州衛生及團結事務行政議員林添順受詢時回應表示，自己已剛剛收到有關投訴，並已指示柔佛州衛生局針對有關情況展開調查。他又解釋，一般的政府健康診所僅配備一輛救護車，若發生任何損壞則是從最靠近的診所或醫院進行救護車的調派支援。

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責任編輯：王明芳