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【絕世好租客】00後女生退租前仔細打掃單位　包租婆交接被震撼：乾淨到嚇親！

健康 13:57 2023/07/03

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內地杭州一名「包租婆」收屋時，大讚00後女租客將單位收拾得極為乾淨。

好租客難求！內地一名「包租婆」日前在社交平台上發文表揚00後女租客，指對方退租交屋時將房子打掃得十分乾淨，如同剛剛交付到手的新房。她透露該名女生是隻身一人前來杭州工作，個子雖瘦小但很有責任心，並祝她日後一切順利。

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綜合內地媒體報道，「包租婆」為49歲的傅女士，出租的單位為2021年10月購入，一直以來都是租出去給別人住。00後的女租客小鄧則來自河南，從去年6月開始租住單位，父母在北京上班，另有一個剛考完高考的妹妹，有段時間來到杭州跟她一起住。傅女士透露，自己在退租當日特意去見小鄧一面，結果對收拾乾淨的單位感到十分驚喜，於是發文分享：

隆重表揚一下這位小姑娘，臨走之前，把衛生間、廚房、房間，地面收拾的乾乾淨淨！這樣的女孩必將會得到生活的偏愛吧！願日後都能安好、順利哦。

從傅女士發布的照片可見，無論是廚房、睡房抑或廁所，皆打掃得一塵不染，不但沒有任何垃圾，一切物件及設備亦整齊擺放。她又表示，除了全屋乾淨整齊外，小鄧亦將廚房灶台、抽油煙機，以及馬桶都清理到沒有任何污漬和異味，甚至連雪櫃的冰塊都已鏟除乾淨，並將插頭拔出來省電。

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傅女士指，因為忙於工作，因此過往租房事宜一般由中介負責處理，她也不會和租客見面。她表示對小鄧的印象一直很好，因為明白一個女生到外地打拼不容易，所以平日也不會催促對方交租，認為即使遲一點交亦情有可原。但小鄧入住以來都是準時交租，直到前段時間因為工作安排將會搬到北京，所以提前一個月向傅女士交代了退租的事。

退房當日，傅女士碰巧有時間，便決定見一見小鄧本人，順便進行交接，結果被現場的乾淨程度嚇到。她指小鄧身高約1.6米，身形瘦小，看起來很文靜，感嘆道：

還是00後，在我看來還是個孩子，沒想到這麼能幹、有責任心。

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責任編輯：羅嘉欣

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