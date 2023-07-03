【寄生蟲感染】27歲女去沙灘玩出紅疹以為過敏　驚揭寄生蟲鑽入皮膚兼產卵

▲ 27歲女去沙灘玩，腳生詭異紅疹以為過敏，驚揭寄生蟲鑽入皮膚兼產卵。

皮膚突出現紅疹，痕癢難耐，小心感染寄生蟲。近日，哥倫比亞一名27歲女子去完沙灘後，腳上突然出現紅疹，原本以為是皮膚過敏，但服藥後情況未見好轉，於是再次求醫，竟揭感染寄生蟲。

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綜合外媒報道，哥倫比亞波哥大的27歲女子Marystella Gomez，近日在TikTok分享自己感染寄生蟲的經歷。她指，早前與家人在科韋尼亞斯度假一周，期間去了沙灘和海邊玩耍。未料，去完沙灘回來後，她發現腿上長滿了紅色丘疹狀的小斑點，且皮膚痕癢的情況愈來愈嚴重。

我開始越來越經常地抓我的腿。奇怪的是，瘙癢只在夜間突然發作。

最初醫生診斷Marystella是真菌感染或皮膚過敏，惟她服藥後並沒有對其症狀起到緩解的作用。於是她再次向皮膚科醫生求診，揭患皮膚幼蟲移行症（Cutaneous Larva Migrans）。醫生指出，因為寄生蟲的幼蟲鑽入她的皮膚並引發炎症，導致出現了紅疹，而痕癢的感覺只在晚上出現的原因，是寄生蟲因為她的體溫，在晚上產卵所致。

美國疾病控制與預防中心表示，Marystella所患的皮膚幼蟲移行症是由某種寄生鉤蟲引起的感染，這些寄生蟲的卵隨受感染動物的糞便排出。當人體皮膚未受保護時，尤其是赤腳行走或坐在受污染的土壤或沙子上，就有可能會被感染。

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所幸，Marystella通過服用醫生開的驅蟲藥後已經康復，她亦表示，「謝天謝地，我不會再去海灘了」。她最後提醒，由於不少主人會帶寵物到海邊，因為沒有清理其排泄物，寄生蟲就可能會透過沙子進入人體的皮膚，因此到沙灘玩耍時要特別注意。

皮膚無傷口亦可受感染

本港皮膚科專科醫生林旭強，曾接受TOPick訪問時表示，只要人的皮膚在泥沙中接觸到鉤蟲，即使沒有任何傷口，鉤蟲亦有機會穿過皮膚進入人體內。他續指，鉤蟲有可能走進人的肺部引起感炎，但屬罕有情況，並不常見。

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責任編輯：羅嘉欣