【Barbie芭比】小丑女完美複製VERSACE芭比　夥Airbnb升級超華麗粉紅芭比Dream House

▲ 2019年Mattel聯同Airbnb聯同設計真實版Barbie Dream House，4年後，華納電影食髓知味將此宅再度upgrade，供粉絲免費入住，如果包埋真人版芭比同Ken一齊，咁就超完美！（圖片：airbnb/華納電影）

正所謂做戲做到足，務求100%還原度的電影《Barbie芭比》，將家傳戶曉的公仔真人化，除了邀請來小丑女Margot Robbie扮演真人版Barbie，就連宣傳的戲服都非常認真，日前Margot Robbie飛到韓國宣傳時，就專登邀請法國時裝大牌 Versace 訂製兩套靚衫登場，重點當然出師有名，兩套服裝跟1985年時Mattel推出一套2款的Day to Night 的芭比服裝一模一樣，認真程度可以話完美複製芭比。

而為咗宣傳真人版電影《Barbie 芭比》可以有幾盡呢？華納電影就將聯合Airbnb推出一個免費入住Barbie Dream House嘅體驗機會……咦，點解聽落咁熟面口，如果大家都「記憶無出錯」的話，應該會醒起2019年，Barbie所屬的母公司Mattel創辦60周年，當年Mattel就同Airbnb合作搞了個「Barbie Malibu Dreamhouse」，選址美國南加州馬里布海岸一間豪宅，而入住「芭比夢幻生活」每人每晚都不係60美元（折合約470港元），3日2夜都係$1,410，玩綽頭之餘仲將收益將捐俾Dream Gap Project 。

而今次電影公司就照辦煮碗，並將此宅再來超華麗粉紅升級（大可睇睇對比圖，搞到筆者都心郁郁想去），登記成功並入住朋友，除了得到的Airbnb禮賓員為「您和房客」提供舒適的住宿外，佢咃仲帶「您」四圍逛逛同安排餐食添。但值得一提，呢種住宿體驗活動並非比賽活動，成功登記者要自費往返馬裏布的交通費用。

而係Airbnb更為慶祝Barbie上映，同尊重女孩的權力， Airbnb將為Save the Children（為100多個國家的兒童、家庭和社區提供學習資源和支持）為提供一次性捐款。

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芭比別墅 X Airbnb

日期：7月21-22日

地點：美國加利福尼亞洲的高尚住宅區馬里布

備註：免費入住，將於美國時間7月17日上午10時開放預約登記

記者：黃鑑江