【恐怖虐兒】兒科醫生施體罰兩孩腳踢打耳光逾100下　生母報警講述恐怖過程

▲ 兩孩被醫生爸爸暴力對待，令人髮指！

台灣一名網紅兒科醫生在網上自爆，因為兩個孩子生活自理能力出現問題，所以他開始對孩子進行體罰，包括打耳光、用腳推倒罰跪中的孩子等，引發討論。對此，當事小孩的生母指出，孩子們從今年4月底就開始遭到父親暴力對待，其中2名孩子這次更是各被打了50幾個巴掌，整片臉瘀青，而父親至今仍未表示任何歉意。

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兩名小孩的生母接受了網紅「嘎老師Miss Ga」的訪問，指事件被揭發後，沒有對自己的行為表示歉意，沒有跟孩子道歉及，也沒有任何的彌補方案，甚至還將自己在臉書的發文傳給父母，再由父母拿給孩子們看，「孩子看了文章跟留言很害怕。他們非常不能接受這麼多家長鼓勵對孩子家暴的行為。」

被叫醒施暴

生母在訪問中透露了當天案發細節，她表示當天2名兒子各被打了50幾個巴掌加上被父親用腳踢，父親在文中敘述孩子做出不屑表情，但其實是孩子們睡覺被叫起來很累，沒想到卻因此被加重處罰。隔天孩子們到托管班打給她，由她報案。

警員隨後帶走2名兒子檢查他們傷勢，而她就趕到警局，「我到場時社工也到場做訪談，都訪談結束後才由警方通知爸爸到場。」她到了警局後也將兒子臉部傷勢拍下，強調並非如父親在文中所說的輕微紅腫，而是整片瘀青。

生母表示，這次被施暴的是11歲跟10歲的兒子，而9歲的女兒先前也是被打過巴掌，但沒有被踢，根據孩子們說法，父親從今年4月底開始施暴，沒有一定的頻率，上一次較為嚴重的是打了20幾下，分了大概5次打，還有跪著被踢，力道不是父親所說的輕輕推倒，

是150cm55公斤的孩子跪在地上直接倒下的力道。胸口正面踢，及側邊踢手臂，讓小孩倒地。

生母認為孩子被施暴的原因，是因為孩子之前大部分是公公婆婆在照顧，近幾個月沒有了他們的支援，父親就突然要求小孩要能夠生活獨立，「並且開始使用他所謂喚醒他們的神經警覺度」。

嘎老師提到，有網友認為生父是因想要再婚，所以才用這種極端手段希望能轉移監護權。對此，生母則透露，前夫雖未向他提過監護權的事，但她認為確實有這樣的可能，而根據孩子們的說法，3、4月開始有阿姨晚上會來睡覺，前夫也已與對方登記結婚，不過前夫在施暴時，阿姨都在家裡的房間內，從來沒有阻止過。

由於事件引發廣泛討論，其他的網紅醫生都為事件發聲，表示「我們需要教養孩子，但可不可以不要用『毒打』的方式，急診室看到太多家暴的悲劇⋯⋯希望越來越少！」、「請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！」而該名施以暴力的爸爸，將自己的Facebook關閉以不讓網友留言。

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責任編輯：王明芳