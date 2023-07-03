【黃Viu日劇】《警部補大魔神》生田斗真向井理以惡制惡　《真夏的灰姑娘》俊男美女愛情劇

▲ 《警部補大魔神》(左)、《真夏的灰姑娘》(右)、《最好的教師》及《隼消防團》四部劇陸續於7月登場。

踏入七月，全新夏季日劇蓄勢待發！「黃Viu煲劇平台」嚴選四部話題日劇放送：生田斗真以惡制惡主理《警部補大魔神》、松岡茉優對抗魔鬼學生《最好的教師》、青春月九劇場《真夏的灰姑娘》，以及懸疑解謎題材《隼消防團》，觀眾記得mark低首播日期，緊貼新一季日劇進度！

《警部補大魔神》暴力外的幽默

《警部補大魔神》於7月7日首播，改編自長崎尚志同名漫畫， 是一部以惡制惡的暗黑英雄故事，劇情講述人稱「大魔神」、擁有強烈正義感的台場陣（生田斗真飾）表面上是警視廳搜查一課的王牌，私下卻會動用私刑、向那些無法通過法律制裁的犯人揮灑鐵拳。

最新影片推介：陳若思專訪

某次警視廳搜查對策班室長平安才門（向井理飾）得知「大魔神」殺死了前警察廳高層，於是以為他保守秘密為條件，將他納入自己的部門，二人攜手刑警七夕夕夏（土屋太鳳飾）一同對抗巨惡，並逐步踏進不能碰觸的國家黑暗勢力。

該劇由「一代暴力大師」導演三池崇史執導，作品結合暴力、恐怖和黑色幽默元素。

▲ 《警部補大魔神》(左)、《真夏的灰姑娘》(右)、《最好的教師》及《隼消防團》四部劇陸續於7月登場。 ▲ 《警部補大魔神》改編自長崎尚志同名漫畫， 是一部以惡制惡的暗黑英雄故事。 ▼ 點擊圖片放大

《真夏的灰姑娘》溫馨愛情劇

《真夏的灰姑娘》於7月10日首播，講述三名在海邊長大的「海灘灰姑娘」和就讀東京一流學校並過著優質生活的男性們意外在盛夏的海邊相遇，生活在不同世界、本來沒有任何交集的八名年輕男女在夏日萌生戀情，並在感情中碰撞成長的故事。

暌違多年，富士月九回歸戀愛劇場，《真夏的灰姑娘》集結森七菜、間宮祥太朗、神尾楓珠、吉川愛、萩原利久、白濱亞嵐、仁村紗和和水上恒司等演藝生力軍，不但為這部「夏日戀曲」注入滿滿活力，更是今季日劇的顏值保證。

▲ 《真夏的灰姑娘》集結富士月九、森七菜、間宮祥太朗、神尾楓珠、吉川愛、萩原利久、白濱亞嵐、仁村紗和和水上恒司等靚仔靚女，顏值高令人賞心悅目。

《隼消防團》川口春奈新作

《隼消防團》於7月13日首播，改編自《半澤直樹》作家池井戶潤的作品，《隼消防團》講述作家三馬太郎（中村倫也飾）為了擺脫城市的壓力，從東京搬到已故父親的故鄉、位於山間的「隼區」生活，並在當地人的邀請下加入消防團。

只想平靜寫作的他不但被捲入一連串放火案，當地居民更發生離奇死亡事件！太郎為了追尋真相而四出奔走，卻意外發現潛藏在村莊深處的巨大陰謀⋯⋯

除了中村倫也確定主演，憑《silent》再度人氣急升的川口春奈亦將化身影片導演合流演出，今次也是她時隔十三年再度跟中村倫也合作，對此她表示相當期待：「中村先生有一種難以言喻的魅力，他是很優秀的演員，所以我非常期待能與他合作演出。」

《最好的教師》懸疑穿越劇

《最好的教師》於7月15日首播，講述3年D班班主任九條里奈（松岡茉優飾）在畢業典禮當天，突然被人從四樓推下，就在她祈禱看「不想死」的時候，她竟穿越時空回到了開學典禮、一年前的教室！面對30名可能是殺害她的嫌疑學生，她決定要好好調查並正視他們。

《最好的教師》由話題校園懸疑劇集《3年A班》導演和幕後原班人馬攜手打造，當時《3年A班》橫掃「第100屆日劇學院獎」最優秀作品獎、最佳男主角獎（菅田將暉）、最佳女配角獎（永野芽郁）、最佳主題曲獎和最佳編劇獎，難怪原班底重新打造新劇的消息傳出後，隨即引發日劇迷關注！

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