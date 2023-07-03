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【數你條命】梁思浩曾至少中過3次六合彩　分享箇中密技：個天會幫你

娛樂 13:56 2023/07/03

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《數你條命》

J2的風水命理節目《數你條命》，有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp、將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流。

今晚（7月3日）播出的第6集《數你條命》，主題是「拆解財富密碼」，嘉賓有梁思浩、倪嘉雯（Carmen）以涂毓麟（Oscar）。

梁思浩爆某TVB女星專屈男藝人非禮　化妝高層出招一句KO女藝人

（左起）倪嘉雯、梁思浩、涂毓麟。

買六合彩有心得

出名好運的思浩，在主持Sonya追問下，確認曾至少中過3次六合彩，且全部是四獎以上；談到箇中密技，思浩自覺與幸運數字有關，他續指假若起床後幸運數字一再出現，便會視當日為Lucky Day，然後就會買六合彩，並謂買六合彩時亦有自家心得：「唔好自己揀『冧把』，買一張電腦飛啦，因為既然你係幸運，個天會幫你揀。」

思浩又透露有次中獎剛好是第31期攪珠，神奇度讓眾人嘖嘖稱奇。

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思浩情願送錢

故仔多多的思浩，又大爆好友苑瓊丹的抵死催運方法，思浩舉例子在傳呼機依然流行年代，每次落Call搵苑仔，都必定遭追問機主全名：「Call台話苑瓊丹需要你講兩次苑瓊丹先落Call，所以我搵親佢，起碼講咗四次苑瓊丹。」

思浩續指，由於「苑瓊丹」並非本名，故苑仔才想遭人「嗌番旺個名」。

另外，思浩又指不介意助朋友渡難關，但重點是絕不借錢、情願送錢，他說：「反而我就咁畀（錢）你過咗最危急嘅時間，你日後報恩我當然感激，起碼我畀咗你（就算你唔還），我自己唔會嬲先。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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