【生命奇蹟】救陌生男童墮樓成植物人昏迷3年 英勇爸爸奇蹟甦醒為兒子抓癢

▲ 趙進前重傷成植物人20個月後，終於因為兒子一句︰「愛不愛我？」，奇蹟甦醒並親吻愛兒的手作回應。

愛能創造奇蹟！內地一名男子4年前因拯救一名3歲小孩，從屋頂墮下，雖然小孩無恙，但他因為以身體保護小孩後腦着地重傷變成植物人，當時醫生對患者的妻子說︰「醒來1%希望都沒有」，惟妻子4年來不離不棄照顧，丈夫奇跡地開始恢復意識，更漸漸能與妻兒互動，手腳亦開始恢復活動能力，可為兒子抓癢，片段感動無數網民。

根據內地傳媒報道，河南41歲男子趙進前與妻子宋美育有兩子，原本一家生活美滿，4年前他為拯救一名3歲男童爬上倉庫頂，當時他抱緊男童之際，屋頂突然崩塌，兩人雙雙從6米高處墮下，最終男童安然無恙，但他卻因頭部受重創，導致開放性顱腦損傷，昏迷不醒成為植物人。

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妻子辭工照顧丈夫兒子

當時趙進前的幼子剛出生不久，家庭的重擔就落在妻子身上，更要負擔丈夫的手術費，她說︰「家裡也沒多少積蓄，現在給丈夫治病每天都要花不少錢。本來1歲半的孩子還沒有完全斷奶，現在因為丈夫出事了，自己吃不下飯，奶水也沒有了。奶粉太貴，只能給孩子喝米湯，再打一點雞蛋在裡面，所以孩子有中度營養不良。」

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為了全心全意照顧丈夫，原本任職繪畫老師的她更停止上班，每天帶著兒子到醫院，一邊照顧丈夫一邊照顧兒子：

對於兒子來講，從小就在醫院長大，由於時常在醫院，孩子也不能好好睡覺，經常哭鬧，自己要一邊哄孩子，一邊照顧丈夫轉身。

妻子不離不棄終見曙光

妻子最初每天以淚洗面，儘管丈夫病情不樂觀，但她不願放棄，一直悉心為丈夫清潔身體、按摩、陪他聊天。結果丈夫情況好轉，在出事20個月後，雙眼能微微睜開，還能感受疼痛。

直至兩年前一個晚上，她在病床邊小睡時，突然感到有人幫她蓋被，本以為是兒子，結果睜開眼發現是丈夫用盡力氣拉動被子為她蓋上，令她又驚又喜，重燃丈夫能痊癒的希望。

首與兒子互動手能抓癢

趙進前的病情逐漸好起來，現在甚至能和兒子互動，早前幼子在他床邊跟他說︰「爸爸，你跟我去超市，還跟我玩，還跟我回家看我們家，行不行？行就伸一個『1」」，他用力伸出食指。兒子又問他：「愛不愛我？」他聞言就豎起拇指，還親吻兒子手，令妻兒興奮不已，

之前爸爸一直沒有回應，最近爸爸終於有回應了，孩子當時的表情都亮了，我也很激動！

趙進前至今仍持續接受康復訓練，包括站立、走路等，妻子不時拍片紀錄他康復的進度。從最近一段影片所見，趙進前躺在床病上，雖然行動不靈活，但聽到兒子撒嬌說「爸爸我後背癢」時，就便出盡力舉起手幫他抓癢，令網民深深感動，紛紛為他們一家送上祝福︰「英雄爸爸，祝他早日康復」、「天祐善良人，願你明天比今天好」，也有人大讚患者妻子大愛︰「救人英雄出事後，妻子默默承擔手術費，反思誰是英雄。」

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