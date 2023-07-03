【靈異現象】男子住院每天1個時段全身蜷曲滲水　命理師揭秘詭異真相

▲ 男子住院每天1個時段全身蜷曲、滲水，命理師揭秘詭異真相。

靈異現象有時無從解釋。台灣一名男子因溺水命危而送院，但在住院期間，他卻每天重覆在同一時段，出現類似溺水求救的情形，血氧更會大幅度下降，為此命理師就分析箇中詭異原因。

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據台灣「高點電視」節目《震震有詞》，資深護士侯怡岑在節目上分享一個詭異案例，指自己曾遇過一名因釣魚時溺水而送院搶救的男患者。男子經救治後挽回一命，但詭異的是，他每逢到「下午2時至4時」之間，血氧就會大幅下降、身體肌肉收縮，在床上蜷曲成蝦一般，整個人「就像滅頂的狀態」。

而除了出現類似溺水求救的情形，男子躺床上時也會莫名呈現一灘水，床單全濕。侯怡岑表示，「下午2至4時」這段時間，正正就是男子當日釣魚遇溺的時段。

民俗專家謝沅瑾為此表示，男子遇到的情形應與「抓交替」（搵替身）有關。他指出，「搵替身」分成眾多種類，包括「干擾型」、「引導型」、「附身型」，而謝沅瑾相信當事人所遇上的，應屬「附身型」搵替身。

謝沅瑾續指，「附身型」搵替身通常是靈體會突然間依附在事主身上，而當事人會處於近似「斷片」的狀態，完全無意識及無知覺，亦不會記得後續發生甚麼事。謝沅瑾推斷上述案例中的男子仍被附身，因此才會持續在固定時間，出現形同溺水的症狀，事段亦不記得自己的動作。

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責任編輯：羅嘉欣