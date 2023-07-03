【最短命婚姻】新娘結婚夜太累拒絕洞房　丈夫翌日怒提離婚兩周後分居

▲ 澳洲一名新娘在新婚之夜因為太累，拒絕了丈夫洞房的要求，豈料丈夫翌日竟提出離婚。（iStock圖片）

一對新人在婚禮結束當晚，都愛進行「洞房花燭夜」，但原來不少新人進行一整天活動後太疲累，睡前已沒有體力，乾脆直接休息。澳洲一名新娘由於婚禮後太累，新婚之夜沒有答應丈夫的「洞房」要求，翌日丈夫竟然提出離婚！

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據澳洲新聞網（news.com.au）報道，澳洲廣播節目主持人Abbie Chatfield近日在TikTok分享一段聽眾來電內容，一名叫Rachel的聽眾談及自己可能是「最短命」的婚姻。Rachel在話筒中說，她與丈夫完成婚禮後，晚上繼續應酬吃喝玩樂慶祝。

婚姻不足24小時

返到酒店房後，Rachel已經累到不行，但丈夫的情緒仍然高漲，向她提出求歡，累極的她斷然拒絕了丈夫，「我沒有給他想要的東西。」沒想到翌日一起床，丈夫竟然提出離婚，讓她感到震驚，她說︰

我結婚還不到24小時，我丈夫就提出離婚，兩星期後我們就分居了。

Rachel表示，初期她也感到相當痛苦，但隨著時間流逝，她也漸漸變成「迫不及待」想離開她的新婚丈夫。

主持人Abbie Chatfield與另外2名男性製作人員聽完後，都覺得她的丈夫非常「噁心」及「令人反感」，Chatfield安慰她道︰「我聽說很多人在新婚之夜都沒有做愛，因為實在太累了。」

影片播出後掀起網民熱烈討論，不少網民們皆認為Rachel可算是逃過一劫，「像他那樣的男人應該永遠單身」、「這絕對是瘋狂！真是個混蛋！」，另有人留言分享自己於「洞房花燭夜」的趣事。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳