【香港故宮】再有北京故宫珍品展出3個月　焦點：溥儀大婚珍寶首度來港

▲ 「皇后之寶」首次在港展出。（湯致遠攝）

今日（7月3日）是香港故宮文化博物館開幕一周年。館方向北京故宫博物院借展的第5批新輪換展品，共51件珍貴文物，由今日起於展廳 1、2及5展出，為期3個月，至今年9月下旬，大部更是分首次在港展出。今次展品包括「皇后之寶」、「封錫爵白菜式筆筒」等珍貴文物。

目前已知唯一存世的「皇后之寶」於展廳1展出，這是冊封皇后時使用的金印，重約40磅的寶璽，有雙頭龍趴在其上，是1922年前宣統帝溥儀大婚時授予婉容，象徵皇后尊貴身分與地位，是前朝鮮有能留存至今的皇后金寶。

▲ 封錫爵白菜式筆筒。（湯致遠攝）

另一個國家一級文物的「封錫爵白菜式筆筒」，為清康熙時代著名竹雕刻家封錫爵所製，他按竹根本身形態雕出四重菜葉，脈絡清晰。筆筒底部較窄，向上則漸趨寬廣，既符合白菜的自然外形，又兼顧筆筒的實用功能，筒底有「封錫爵」圓形款印。

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記者：楊佩瑩