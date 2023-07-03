【香港故宮】第5批北京故宫展品來港展出3個月　焦點：溥儀大婚珍寶首度來港

▲ 「皇后之寶」首次在港展出。（湯致遠攝）

今日（7月3日）是香港故宮文化博物館開幕一周年。館方向北京故宫博物院借展的第5批新輪換展品，由今日起展出為期3個月，大部分為首次在港展出，包括「皇后之寶」、「封錫爵白菜式筆筒」等。

向北京故宫博物院借展的第5批新輪換展品，共51件珍貴文物，將於於展廳 1、2及5展出，展期至今年9月下旬。

今次展出的「皇后之寶」，重約40磅的寶璽，有雙頭龍趴在其上，是1922年前宣統帝溥儀大婚時授予婉容，象徵皇后尊貴身分與地位。這是前朝少有能留存至今的皇后金寶。

另一個國家一級文物的「封錫爵白菜式筆筒」，為清康熙時代著名竹雕刻家封錫爵所製，他按竹根本身形態雕出四重菜葉，脈絡清晰。筆筒底部較窄，向上則漸趨寬廣，既符合白菜的自然外形，又兼顧筆筒的實用功能，筒底有「封錫爵」圓形款印。

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記者：楊佩瑩