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【香港故宮】七一錄逾7,600人次入場破紀錄　9月底將舉辦三星堆特別展覽

社會 13:47 2023/07/03

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吳志華稱，今年七一故宮入場人數約7,600人，破開館單日以來紀錄。（湯致遠攝）

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華博士今天（3日）於博物館內，向首100名入場訪客贈送博物館的文創精品，答謝公眾支持。

博物館自去年開館以來，已接待近130萬名訪客。今年七一故宮入場人數約7,600人，破開館單日以來紀錄。截止今年5月，內地和海外遊客入場比例增加，當中5成來自內地，1成來自海外。

吳志華透露，香港故宮文化博物館將於今年9月下旬舉辦凝視三星堆特別展覽，以慶祝國慶，展示三星堆出土文物；11月期間亦會舉行英國國家美術博物館的特別展覽，展示52幅從15世紀到50世紀初的歐美大師畫作，包括梵高和莫奈的作品；年底將與故宮博物院合作展覽，展出書畫作品。此外，下年策劃與故宮和外國博物館合作舉辦2個展覽，詳情將稍後公布。

西九文化區2間博物館收回成本逾40%，一般博物館收回成本比例約10至30%，可見香港故宮過去一年營運狀況尚好。吳志華說，博物館沒有接受政府恆常資助，門票佔收入一半。因此，會檢視門票價格的上調空間，年票安排則維持不變。館方亦會積極尋求更多機構贊助。

香港故宮文化博物館本月起取消周三免費入場的安排。吳志華解釋，雖然以往每周三的預約均滿額，但出席率僅35%。爲免造成門票浪費，故取消有關安排。他表示，期望能精準地派門票給有需要人士，料來年將派發約12萬張免費門票予弱勢社群。

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記者：楊佩瑩

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