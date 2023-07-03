【搶購狂熱】深圳山姆超市巨型合味道熱爆小紅書　一桶難求排隊2小時炒至¥2000

▲ 深圳山姆超市新店開業，推出限定款超巨型合味道杯麵桶，吸引大班市民購買。

北上逛山姆超市(Sam's Club)已是指定動作，除了採用會籍制度需先繳付年費較麻煩之外，賣點的確「一籮籮」。一個地方齊集海量級種類貨品，如美食、家品、玩具、運動用品、寵物用品等，極龐大規模等同置身Costco掃貨一樣。近日，山姆推出限定超巨型合味道杯麵桶，¥168就買到一個玩味十足又可以食用的打卡神器，即使等候2小時仍深受市民熱捧。

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新店開幕 巨型杯麵超吸客

▲ 玩味十足，打卡一流。(圖片來源: 77@小紅書)

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美國零售巨頭沃爾瑪公司（Walmart）旗下山姆會員商店，全球已有800多間分店。據悉，深圳現時有4間分店，最新開業的前海店，更號稱為全深圳最大旗艦店，總面積達6.2萬平方米。

由於新店開張，所以亦推出一系列限定款產品吸客，其中包括五糧液九龍壇（黃）、Unicare郵差包及最受矚目的合味道巨型杯麵桶。

等候2小時 代購炒至¥2000

▲ 杯麵桶內有四層高，7種味道合共24個杯麵。(圖片來源: LJ@小紅書)

綜合內地社交平台網民分享，杯麵桶售價¥168(約HK$182)，內有4層高，7種味道合共24個杯麵，一杯約¥7(約HK$7.6)。當中包括:日本最暢銷經典口味、海鮮風味、香辣海鮮味、豚骨濃湯風味、咖哩風味等。做工精緻加上厚實用料，高度約45厘米，差不多等如一個小朋友的身高，亦有主人打算將其變為寵物用具。

其誇張熱賣程度簡直洗板小紅書，有網民指由於每人限購2桶，一天只有50個名額，所以引發瘋搶。有網民甚至8點開始出發，車程加排隊等待約2.5小時才成功入手。

半路暈車還下車吐了，坐車一小時，排隊一個半小時，還好沒空手而歸。

為買到「爆買款」杯麵桶，不單止現場環境「不惜一齊爭崩頭」，二手市場上更是供不應求，有市有價。最初只是炒至¥300左右，後來更炒到¥500至¥800不等，更標明「不包郵不議價」，甚至有賣家開天價¥1999，仍有人留言表示「想買」。

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網民反應不一

對於這個網紅產品，內地網民都有不同意見。有網民表示用途多又實用「當垃圾桶」、「很適合當貓窩」; 有網民就指沒必要挨貴價「杯麵口味普通，不要高價去買」; 亦有網民不解為何會搶手「這玩意也能賣這麼火，越來越不理解國內消費觀念」、「超市幾塊錢一杯，為何要瘋狂搶」、「哄騙有錢人挺好的」。

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責任編緝：張懿慧