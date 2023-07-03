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【7.21事件】涉因政見爭執私了兩男　五旬婦否認暴動等4罪受審

社會 14:04 2023/07/03

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涉因政見爭執私了兩男，五旬婦否認暴動等4罪受審。（資料圖片）

中年婦人涉於2019年7.21事件兩個月紀念活動中，在1名男子大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」後與其發生口角，該男子揮動酒樽追趕他人，隨後與友人遭約10人包圍，其間中年婦涉以易拉架擊打該男子，中年婦於所住被警方拘捕時將涉案運動鞋拋出街外，被控有意圖而傷人及暴動等共4罪，今（3日）於區域法院否認控罪開審。

女被告李茵茵（53歲，報稱自僱），今否認2項有意圖而傷人罪、1項暴動罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪，案件開審。

控罪指，被告於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段162至164號地下的中國銀行外，意圖使男子姚興強身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他、意圖使男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，並與其他身份不詳人士參與暴動。被告另被控於2020年6月24日在葵涌一單位將1對鞋抛出窗外，以毀滅證據和阻礙警方對她涉嫌觸犯的刑事罪行進行調查。

控方開案陳詞指，本案發生在元朗康樂路中國銀行及康樂路輕鐵站對面，案發時男子姚興強及X等人在元朗晚膳，兩人用膳後各持1枝酒前往康樂路輕鐵站，其間看見約20至30人聚集在中國銀行外，當中大部分人為黑衣黑褲蒙面示威者，並呼叫「光復香港，時代革命」口號。

姚隨後大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」，被告一方與姚發生口角，其間姚數次朝向被告一方揮動酒樽，及後有不知名人士突然從後向姚投擲物件，姚遂轉身追趕。

控方指姚與X追至聯盛大厦外被人包圍，有人向他們投擲物品及投射激光。X試圖和他們理論，但仍被人投擲硬物及被棒打。姚於情緒激動下擊破酒樽，並叫對方停止襲擊，然而對方未有停止。被告於兩人後退時，向他們方向投擲不明物體。

姚與X其後遭約10人包圍襲擊，被告企圖以易拉架襲擊姚，但被人取走易拉架，被告以右手擊打姚背部。片刻後，被告趁其他人停止攻擊時，再次拿起易拉架，並向姚揮動及擊中其頭部，被告隨即逃走。

醫療報告顯示姚事後前額有1厘米横向裂傷，兩側慢性硬腦膜下出血，以及右眼結膜下出血等；X的前額及左眼眉則分別有5厘米及2厘米裂傷等傷勢。

警方於2020年6月24日於被告住所作出拘捕，警員抵達時，被告拒絕讓警員進入單位，並將涉案運動鞋拋出街外後，才允許警員入內。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟

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