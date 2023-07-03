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【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」郭珮文身材夠搶鏡　志偉被Juliana震撼：唔記得睇面形【多圖】

娛樂 15:41 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

曾志偉認被Juliana震撼上圍吸引。

TVB年度盛事《香港小姐競選》今年大玩新意思，面試過程被拍成綜藝節目，昨晚（7月2日）《2023香港小姐競選》終極面試播出，選舉更用了AI幫助選出港姐。

當中早已成為傳媒及網民焦點的「金髮巨胸版蔡思貝」Juliana（郭珮文），身材出眾，連擔任評判的TVB總經理曾志偉也暗指被身材搶Fo：「唔記得睇面形！」

【香港小姐2023】巨胸蔡思貝VS瑜伽KOL鬥胸猛　Juliana+Venus火辣泳照大比拼【多圖】

Juliana完勝一眾參賽者。（電視截圖）

震撼上圍搶眼球

大會第一輪先進行問答環節，然後打亂次序安排佳麗上場，更玩分開不同部位評分，包括笑容、眼睛及肩頸線條，當佳麗現身上台時，身材和腳部會再被評分。

當中排為C3、57號的Juliana，上圍在眾女中零舍突出，現真身時亦乎合「劇情」，震撼上圍成功搶盡焦點，就連擔任評判之一的TVB總經理曾志偉，也坦言被吸眼球：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」

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當主持陸浩明（6號）問到Juliana對於自己身材，覺不覺得健康身形是優勢，她卻口啞啞一臉茫然，未有回答問題。

不過，Juliana未有因而被淘汰，反而大獲好評，曾志偉表示：「雖然佢得21歲，但係好率直。」訪問環節中Juliana也表示自己不懂得騙人。

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【香港小姐2023】Juliana密實造型選港姐　網店老闆娘IG晒身材狂派福利【多圖】

而師姐、2020年港姐冠軍謝嘉怡也給予好評，讚真人與相片出入不大：「真人同相唔係差好多，都靚呀，OK呀。」

《2023香港小姐競選》籌備委員會統籌經理何小慧，問到可否把金髮染回黑時，Juliana淡定回答可以。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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