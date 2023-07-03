甘比10歲兒子首推桌遊大劉全力支持　劉鑾雄常教仔女做生意：成世唔試就喺溫室長大

▲ 大劉與甘比一家五口現身皇室堡，齊撐10歲兒子首推桌遊活動。

皇室堡在今日（7月3日）起舉行《WINDSOR Board Game Party》，帶來多款好玩的益智桌上遊戲，當中《Arctic Party》成焦點，因為是由「大劉」劉鑾雄「甘比」陳凱韻的兒子劉仲學設計。

「大劉」劉鑾雄「甘比」陳凱韻育有兩女一子，分別為：劉秀樺（Josephine，14歲）、劉仲學（Joseph Junior，10歲）、劉秀兒（Josie，5歲）。

在今日活動，一家五口都齊出席活動，大劉心情更非常靚，即場舉V字心勢又派心心。

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宣揚環保意識

甘比與子女一同接受媒體訪問，作為媽媽的甘比指兒子劉仲學因一次board game的體驗便深深愛上，亦發現board game創作空間廣闊， 因此便親自創作出屬於自己的board game。

甘比形容兒子執著，希望將在校內學到的環保意識及全球暖化問題，融入於遊戲當中：「佢覺得以上問題影響自己嘅生活，所以想出個game講global warming，想宣揚環保訊息畀小朋友。」

遊戲對象為8歲或以上，當中運用了南極企鵝和北極熊作圖案，甘比大讚有意思：「南極企鵝同北極熊係唔會遇到，但都受到冰川溶化、全球暖化影響到，變咗會碰面去爭啲冰塊去生活，好有意思。」

遊戲裡有十張卡介紹全球暖化、圍繞環保等問題，全都是劉仲學想帶出的訊息，希望大家能提高注意環保的問題。

▲ （陳慧安 攝）

親揭遊戲用企鵝原因

甘比還透露，兒子理解小朋友手掌較細小，故貼心設計出冰塊屏風給每一位玩家遮蔽卡牌，相當有想法。甘比續說：「我同劉生最開心係，我哋同佢講咁細個唔好做生意，學業為重。可能受家姐影響，佢話要同家姐一樣，生意係用嚟做善事去幫人，所以劉生好支持。」

她透露，兒子在創作過程中有氣餒的時候，經過多次改良，結果花了半年時間才設計出完美成品。

問到甘比可有給予意見？她直言：「冇乜畀意見，反而聽佢講，家姐有。」家姐劉秀樺身體力行撐弟弟，體驗遊戲後向弟弟反映意見，她特別提到很喜歡當中的企鵝公仔：「我特別鍾意好多呢啲咁細嘅牌，有企鵝，唔玩都可以攞出嚟做擺設。」

問到是否因為媽媽甘比熱愛企鵝的緣故，才選用企鵝？劉仲學表示：「係......但都因為企鵝同北極熊受到global warming嘅影響。」希望一出分力救地球。

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周星馳鼓勵大讚掂

至於爸爸大劉可有體驗遊戲？劉仲學直言：「玩過少少，有啲意見。」甘比笑言意見就是「太好玩了」，而家姐劉秀樺則指爸爸給予很大鼓勵：「爸爸俾細佬好多鼓勵，細佬第一次出嚟做board game，爸爸好支持佢。」甘比開心表示未正式推出，已成功賣出1000盒。

提到好友周星馳（星爺）亦有在個人IG幫手宣傳，甘比指星爺大讚掂：「係呀，佢（星爺）好好鼓勵佢，之前未出已經同佢講送一盒畀佢，佢好鍾意，不過唔知佢識唔識玩，佢話好掂！叫我教佢一齊玩。」

甘比指，兒子已不斷提出想創作第二個桌遊，不過她希望兒子先處理好是次項目。

▲ 星爺大讚劉仲學設計的桌遊掂。

大劉全力支持

記者大讚劉仲學年紀輕輕已擁有生意頭腦，甘比直言跟得爸爸多，並透露大劉時常向子女傳授做生意的秘訣，劉秀樺聞言亦拋下一句：「我都會主動問爸爸。」看來大劉子女全遺傳父親營商基因，相當厲害。甘比表示兒子前一晚親自來到商場打點，十分重視今次的項目。

及後，大劉亦有受訪，對於兒子首次推出益智桌遊，舉腳表示贊成：「梗係好支持啦。（佢話你有畀意見。）有，同埋細路哥成功與唔成功唔緊要，失敗乃成功之母，一定要嘗試。成世唔試，成世就喺溫室中長大，全力支持佢，個女5歲都好，好多嘢都支持。無論大女、仔、細女，有咩idea我都好支持。」

▲ 大劉全力支持兒子設計益智桌遊，同時樂於行善。（陳慧安 攝）

記者：游艾維