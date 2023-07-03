【入稟追債】被入稟小額追3.5萬欠債　前區議員張秀賢缺席應訊申索人勝訴

▲ 申索人楊浩泉。（陳曉欣攝）

前元朗區區議員張秀賢，涉向他人借款3.5萬元後欠債不還，遭債主入禀小額錢債審裁處追討。案件今(3日)於小額錢債審裁處再訊，張沒有出庭應訊，審裁官裁定申索人勝訴，張須還款3.5萬元，兼須支付訟費80元。

申索人楊浩泉，為前自由黨成員；答辯人張秀賢。申索書指，楊於2022年12月31日及2023年1月1日分別借款2.5萬及1萬予張。張口頭承諾會於2023年1月6日前還款，但至今仍未收到任何項款，遂向張申索3.5萬元及80元訟費。

案件今於小額錢債審裁處理，張今缺席應訊，審裁官遂裁定申索人勝訴，張須還款3.5萬元，兼須付訟費80元。審裁官指張可申請作廢裁決，著楊保留證據。

楊在庭外向傳媒透露，他與張於2016年認識，張向他借款時稱，駕車時遇上交通意外，對方要求賠償2.5萬元，張稱沒有車輛使用會造成工作不便，楊遂借錢予張。惟數小時後張稱被對方再「屈」1萬元，張答應會準時還款，楊遂再借出款項。

楊稱，至到期還款日張再稱要替母親付看護費，楊一口拒絕，此後張對還款一事無了期拖延，楊最終決定入稟追討，他表示現已聯絡不上張。

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記者：陳曉欣