【醫療事故】21歲女做膝蓋手術　清醒後發現被截肢醫生承認疏忽

▲ 南非去年發生一宗醫療糾紛。

南非去年發生一宗醫療糾紛，一名21歲女子入院接受膝蓋手術，經麻醉清醒後卻發現左腳被截肢，而主刀醫生卻失去蹤影，一星期後才現身致歉、承認是手術失誤。女子其後向醫院反映事件，醫生又矢口否認，最終女事主決定告上法庭。

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綜合外國媒體報道，事發在2022年11月南非普馬蘭加省（Mpumalanga），21歲女事主Nontobeko Shongwe因左腳膝蓋疼痛而前往就醫，經檢查後發現患上「滑膜肉瘤」（Synovial Sarcoma），是一種多數發生在肌肉與韌帶位置的癌症。

女事主隨後被轉送至一間名為Steve Biko Hospital的醫院，但在該院接受手術，並待麻醉藥退去後，她卻意外發現自己整隻左腳「消失了」。而她當下即時想找醫生詢問情形，卻被告知醫生並不在。

在經過一星期後，女事主終於找到主刀醫生。醫生承認開刀時，自己不小心劃傷事主腿部主血管，並指女事主當下失血速度太快，因此必須即時截肢，以拯救她的性命。

而在醫生出現解畫後的當晚，女事主的家人隨即要求與醫院管理層會面，惟提及此事時，醫生卻否認自己的過失，態度也轉變得異常惡劣。

女事主直言，沒有想過接受一個簡單的膝蓋手術，會令自己失去一條腿。她表示自己只是想拿回被截掉的左腿，作為心理解脫，惟院方卻不願配合。

她表示，自失去左腿後，至今仍無法自理生活，更被男友拋棄，生活受到極大影響，即使裝上義肢仍飽受歧視，過得十分辛苦。為此，她最終決定向省衛生部門、院方及相關醫護提出上訴，要求索償5,000萬蘭特（約港幣2,083萬元），目前案件仍在訴訟中。

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責任編輯：羅嘉欣