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【國安法】國安處每人懸紅100萬元通緝8人　包括許智峯郭榮鏗袁弓夷等

社會 15:21 2023/07/03

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被通緝的8名人士。(警方 facebook)

警方國家安全處（國安處）今日（3日）下午舉行記者會，國安處總警司李桂華表示，已通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、劉祖廸，涉嫌在海外勾結外國勢力、危害國家安全等罪。警方已向法庭申請通緝令，並每人懸紅100萬元。

李桂華指，國安法實施3年共拘捕260人，年齡介乎15至90歲，79人已被定罪或等候判刑，但留意到仍有反中亂港份子在海外繼續作危害國家安全行為，國安法在訂立時已予以域外執法效力，因此警方向法庭申請通緝該8名人士。

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該8人干犯嚴重國家安全罪，包括鼓吹制裁或恐嚇香港官員，指明制裁香港法官或檢控人員，並為外國出謀獻策打擊香港金融中心地位，警方向每人懸紅100萬元，通緝他們歸案。 李桂華強調懸紅並非「做騷」而是執法，而懸紅屬於嚴重罪行常見做法。如通緝人士主動主動投案等，法庭可向被告從輕和減輕處罰，呼籲他們回港自首。

被通緝的8名境外人士，分別為前立法會議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達、前法政匯思召集人任建峰、商人袁弓夷、郭鳳儀、以及劉祖廸。

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記者：蘇文軒

罪案 國家安全處 國安法 袁弓夷 許智峯 羅冠聰 郭榮鏗

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