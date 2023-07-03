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【大學排名】THE全球年輕大學排名科大排第二　香港3院校打入十大佔最多

社會 17:00 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日(3日)公布最新「世界年輕大學排名」，全球排名十大之中本港院校佔最多，有3間，排名最高是科大，位列全球第2位。

全球排名十大之中，以香港院校佔最多，共有3校上榜，包括科大、理大及城大。三甲排名方面，新加坡南洋理工大學由去年第2位，升上1位；科大緊隨其後排名第2位，較去年上升一位；法國巴黎文理研究大學則下跌2位至第3位。

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其他香港院校方面，今年排名第4的理大較去年的第5位上升一位；城大排名則「大躍進」，由去年排名第10，連升4位進佔第6位。

THE世界年輕大學排名2023，評核全球校齡50年或以下的大學，聲譽指標佔分稍低過THE世界大學排名。今年共有605間大學上榜，比去年539間大學，多出66間。

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責任編輯：蘇文軒

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