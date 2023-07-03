【大學排名】THE全球年輕大學排名科大排第二　香港3院校打入十大佔最多

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日(3日)公布最新「世界年輕大學排名」，全球排名十大之中本港院校佔最多，有3間，排名最高是科大，位列全球第2位。

全球排名十大之中，以香港院校佔最多，共有3校上榜，包括科大、理大及城大。三甲排名方面，新加坡南洋理工大學由去年第2位，升上1位；科大緊隨其後排名第2位，較去年上升一位；法國巴黎文理研究大學則下跌2位至第3位。

最新影片推介

其他香港院校方面，今年排名第4的理大較去年的第5位上升一位；城大排名則「大躍進」，由去年排名第10，連升4位進佔第6位。

THE世界年輕大學排名2023，評核全球校齡50年或以下的大學，聲譽指標佔分稍低過THE世界大學排名。今年共有605間大學上榜，比去年539間大學，多出66間。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒