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【47人初選案】被告何啟明自辯稱「墨落無悔」聲明求同存異　何強調不會否決預算案

社會 15:31 2023/07/03

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被告何啟明。（資料圖片）

民主派初選案今（3日）續審，前區議員被告何啟明出庭作供。何直言認同抗爭派「墨落無悔」聲明，但以其理解聲明的意義是「求同存異」，「同」是指會運用立法會權力，「異」是指有空間選擇用哪些權力，何強調自己不會否決預算案。

被告何啟明今起作供，何交代其從政背景時指，因想參與地區服務和基層民生工作而加入香港民主民生協進會（民協），並在2015年成為民協黨員，同年當選深水埗區議員。何於2016年起擔任副主席，至2021年離開民協，何形容民協是溫和的民生民主派政黨。

辯方引述民協的會議紀錄提問時，法官指留意到紀錄提及「立會過半光復香港」，問及句子意思。何解釋，「光復香港」意思是回復香港過往的價值、自由和法治。何又指， 參與初選會願賭服輸，落敗則不會報名參選立法會換屆選舉。

至於「墨落無悔」聲明書，何直認同意聲明內容故簽署。何供稱，認為聲明的意義是求同存異，找最大公因數。聲明提及的「考慮到立場差異，此一綱領已達致抗爭陣營光譜的最大公因數」，何指差異是就著表決預算案，有人會否決，有人不會。

何解釋，其理解的「同」是會運用立法會權力，「異」是有空間選擇用哪些權力，舉例指若民主派取得立會過半，可以調動議程，議員可不斷發問，亦可修訂議案。何供稱，因有選擇空間，故可運用的權力不限於否決預算案，何亦不會行使否決權。

何續指，政府需要民主派的支持以通過議案，民主派會要求政府回應五大訴求。

聆訊明（4日）續。

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記者：陳曉欣

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