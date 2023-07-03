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【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄應邀下周五訪立法會　與議員午宴

政治 15:34 2023/07/03

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中聯辦主任鄭雁雄。（資料圖片）

應立法會主席梁君彥邀請，中聯辦主任鄭雁雄將於下周五（14日）到訪立法會，與全體立法會議員午宴。

鄭雁雄於今年一月初上任後，曾與部份立法會議員及行會成員在中聯辦進行約1小時的春茗交流。今年4月，鄭雁雄亦曾經隨同港澳辦主任夏寶龍到訪立法會，並出席午宴。

責任編輯：趙居逸

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