【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄應邀下周五訪立法會 與議員午宴 政治 15:34 2023/07/03 分享： 分享： 熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong ▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（資料圖片） 應立法會主席梁君彥邀請，中聯辦主任鄭雁雄將於下周五（14日）到訪立法會，與全體立法會議員午宴。 鄭雁雄於今年一月初上任後，曾與部份立法會議員及行會成員在中聯辦進行約1小時的春茗交流。今年4月，鄭雁雄亦曾經隨同港澳辦主任夏寶龍到訪立法會，並出席午宴。 責任編輯：趙居逸 相關文章 夏寶龍搭「東方之珠」夜遊維港 李家超、鄭雁雄等陪同 20:17 2023/04/17 夏寶龍搭「東方之珠」夜遊維港 李家超、鄭雁雄等陪同 【社福安老】福界心連心大行動成立典禮 鄭雁雄：香港不能再搞錯方向 15:49 2023/05/29 【社福安老】福界心連心大行動成立典禮 鄭雁雄：香港不能再搞錯方向 【七一回歸】李家超︰香港吸引力有增無減 鄭雁雄：可愛香港回來了 17:23 2023/06/30 【七一回歸】李家超︰香港吸引力有增無減 鄭雁雄：可愛香港回來了 你可能感興趣 夏寶龍搭「東方之珠」夜遊維港 李家超、鄭雁雄等陪同 20:17 2023/04/17 夏寶龍搭「東方之珠」夜遊維港 李家超、鄭雁雄等陪同 【社福安老】福界心連心大行動成立典禮 鄭雁雄：香港不能再搞錯方向 15:49 2023/05/29 【社福安老】福界心連心大行動成立典禮 鄭雁雄：香港不能再搞錯方向 【七一回歸】李家超︰香港吸引力有增無減 鄭雁雄：可愛香港回來了 17:23 2023/06/30 【七一回歸】李家超︰香港吸引力有增無減 鄭雁雄：可愛香港回來了 政治 夏寶龍 一國兩制 中聯辦 梁君彥 立法會