【廣告女神】林明禎飲咖啡感受戀愛滋味　公開獨居秘密：每朝必做三件事

▲ 林明禎近日為星巴克拍攝新一輯夏日廣告。

「大馬女神」林明禎形象健康，親切可人，難怪深受網民及廣告商歡迎，單是去年已擔任20多個產品代言，加上有份主演賣座片《飯戲攻心》，人氣更是火箭上升。

明禎近日為咖啡連鎖店拍攝全新一輯廣告，她受訪時除分享最愛的咖啡口味，還透露現時獨居香港的生活日常。

今次拍咖啡品牌廣告，林明禎坦言心情興奮，因為拍攝時去了不同地方，更讓她第一次去到香港的沙灘。她分享：「馬來西亞有很多美麗沙灘，跟家人經常去，故很有親切感，今次有機會去石澳拍攝，是我來港後第一個去的沙灘，十分喜歡，以後家人來港，可以不止去購物區，還可以帶她們來石澳。」

廣告呈現夏日的活力感，明禎笑言自己也要充滿朝氣，連續拍攝14小時都在hyper狀態，幸而可以讓她不斷喝咖啡，又有一大班人一同工作，令她感覺好甜蜜。

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咖啡控女神

事實上，林明禎本身是個咖啡控，她憶述自從10年前入行開始，就喜歡喝咖啡。「我最愛喝的是Black coffee，夏天如果想甜一點，就會喝凍焦糖咖啡，因我很喜歡焦糖，口感很綿，感覺似談戀愛。」

大馬成長的明禎，約2014年被發掘，其後隻身去到台灣發展，近年則主要在香港生活。究竟女神獨居在家，最大的娛樂是甚麼？

她大方分享：「我很喜歡煮食，特別愛弄甜品，如果知道甚麼時候會休假，事前就會去超市買齊所有美食材料做好預備，然後前一晚會弄好食物，放在雪櫃，翌日起身便可以吃，如果可以一邊享受咖啡、蛋糕，一邊看著電影，就是一個完美的早上。」

曾有部分調查指咖啡對健康有益，明禎指自己沒有刻意研究，但覺得對自己都有正面影響。「可能是心理作用吧，自從有喝咖啡習慣，感覺可以幫助身體排除水份，更快地消腫；不過晚上都不能喝太多，怕睡不好，故建議可喝果汁。」

以演員為目標

2017年林明禎拍攝她首部港片《救殭清道夫》，至今共拍了4部港片，去年《飯戲攻心》更首次獲香港電影金像獎女配角提名。

回想5年演員路，她自言要學習的事情還多。「因我以前沒演過戲，也未上過演技課程，故能夠在演員事業發展了5年，現在仍覺得不可思議，自拍了第一部電影後，便很喜歡這個工作，幸運地遇到的都是好劇本和好對手，所以心裡很感激，期待可以一直走下去。」

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說到希望挑戰的角色，明禎抱持開放態度。「因為我所演過的戲不多，經驗還是不夠，故任何機會都想嘗試，也希望可以去進修演技。」

她本來是以歌手身份入行，因此亦正計劃再出新歌。「演員都歌手身份都很享受，兩者的滿足感各有不同，因此實在很難取捨。」

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分享抗逆心得

林明禎跟家人關係一直很好，常在社交平台發布跟母親姐弟合照，故一個人移取海外發展，曾坦言常會思鄉。「當然很掛念家人，所以會常常跟他們視像通話，緊密聯絡，幸而我在香港都有不少好朋友，大家會相約在咖啡店見面，有吃有喝，都是很開心的。」

性格樂觀的她，亦有一套抗逆心得。明禎分享：「每天起身，我都會做20分鐘瑜伽及冥想，像有助喚醒身體細胞，活力十足迎接新一天， 令自己可以保持身心健康。」女神的健美秘密，原來正來於此。

記者:區家歷