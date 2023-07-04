夢啟航舞蹈學校盛夏繽紛開放日， 免費試堂，探索兒童拉丁舞和標準舞　現場近距離感受精彩表演！

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夢啟航 DanceHYpe by Henry & Yanise位於觀塘，致力培養新一代不同年齡層的優秀舞者，代表香港到外地參加不同比賽。

舞蹈對於兩位創辦人來說，是生活當中不可缺少的一個部分，是一個信仰，亦是一個態度。而夢啟航的目標，就是讓這種精神「生生之火，代代相傳」，不斷延續下去。

他們相信不同年齡層都有條件擁有一顆熱愛舞蹈的心，教學理念是積極培養不同年齡層的舞者，把最新、最適當的知識帶到這個家。無論是少年，兒童，青少年，成年，壯年或者是有基礎與否的你，都可以在這裡找到最適合你的課程。 除了舞蹈的加強，夢 • 啟航都非常注重培養學生對藝術的修養、健康的體魄、自信的表現。透過重點的培訓課程，老師豐富的教學經驗、同學之間的交流和競技，打造一個屬於自己的夢想舞台。喜歡拉丁舞或標準舞的你，期待有一天在這裡與你們相聚！

今年的暑假他們為大家帶來濃厚的夏日氣息，來一個揮灑汗水，於島嶼上來一個夏日動感繽紛嘉年華，同時慶祝夢啟航舞蹈學校3週年。

當日為大家準備了不同形式的課堂試堂，還有夢啟航學員和星級導師為大家帶來一連串的主題表演！一起歡迎暑假的來臨，讓火辣辣的歡樂氣息濃罩夢啟航！

大家快啲mark定日曆啦！約定你地！

日期：2023年7月16日（星期日）

時間：下午1:00-5:30pm

地點：觀塘敬業街55號皇廷廣場8A室

當日內容：

↔️ 免費課堂試堂

（啟蒙拉丁班、兒童初學拉丁/ 標準舞、兒童拉丁賽手班、成人拉丁班）

↔️ 現役拉丁香港代表隊精彩表演

↔️ 精英單人賽手表演

↔️ 星級導師表演

↔️ 即日購買課堂優惠

歡迎查詢更多課程資料：

☎ 電話/Whatsapp查詢：61836052

💻查看更多👉🏻🏻 dancehypehk.com

有關開放日當日的詳情，請參照以下海報及時間表。

夢啟航舞蹈學院帶領學生於香港及海外比賽，屢獲佳績，並且致力培養兒童及體育舞蹈香港代表隊。

夢啟航舞蹈學院提供不同表演機會

學校經常會安排各種表演給學院展現所學的舞蹈成果，當中會包括上環文娛中心劇院類型表演、愉景灣戶外舞蹈表演、校內周年紀念校慶表演，等等⋯

兩位創辦人Henry & Yanise 簡介

兩位擁有多年教學經驗，對於訓練兒童、青少年、成人、壯年香港拉丁舞代表隊非常熟悉，通過對學生的溝通和深度了解，針對性地製造一套獨家教學方式，特別是如何通過舞蹈基礎，雙人配合，音樂等各方面由淺入深來做出舞蹈的革心。

善於為舞者建立自信心，克服對跳舞的恐懼和壓力，讓無論是否專業舞者都可以得到最高境界層次的拉丁舞培訓。

教學理念是希望推動拉丁舞到各個年紀、各種層次、各種職業，只要是喜歡跳拉丁舞的你，有熱誠，有要求，有上進心，就快來加入夢 • 啟航的大家庭，他可以讓你跳出專業的感覺，放飛自己，追逐夢想。

兩位非常熱愛舞蹈，疫情後再次到黑池比賽，與職業拉丁舞組別獲得香港歷史以來最好成績。

他們經常出外比賽、學習，將學到的知識和經驗分享給夢啟航的星級導師團隊和學生。

(特約)