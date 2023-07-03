【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）繼早前為某品牌唇膏系列拍宣傳照後，得到許多Unicorns大力支持，並不斷敲碗期望再次在不同產品類別擦出花火，品牌應大家聲音，再度跟Jeremy合作，並衝出香港飛往東京，為香水系列拍新一輯宣傳照，並以「Garden in the City」為題。

是次拍攝Jeremy化身日劇男主角於東京大街小巷遊走，散發街頭貴族氣息，Jeremy高興表示：「感謝Guerlain 再次搵我合作，今次仲要飛到去日本，一個我好鍾意嘅地方，希望呢輯相大家都會咁鍾意！」

拍攝當天烈日當空，東京街頭人來人往，Jeremy為求效果完美，即使被要求以高難度角度拍攝，也奮身在酷熱的木凳鐵扶手上拍攝，展現最美神態。

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有禮向路人致歉

而在另一個車來攘往的街頭最景時，拍攝必須把握沒有車的短短幾秒，在這「走鬼」式的拍攝當中，Jeremy發揮其高水準的姿態，讓攝影師捕捉其帥氣的面容。

每當有車或行人經過時，Jeremy總會第一時間向路人以日語說出「すみません」（不好意思的日語），並主動示意工作人員返回到安全位置，彷如大哥哥保護團隊的安全，十分窩心。

其後，拍攝團隊前往一條充滿花草樹木的街道，面對群花綻放，Jeremy亦難擋大自然的美，忍不住在花叢間舉起「臉頰愛心」手勢與現正盛開的繡球花拍照，笑得燦爛亦突顯其赤子之心。

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噴香水成習慣

Jeremy表示：「依家夏天我就最鍾意柑橘調，尤其係橙、甜橘呢類，因為味道清新，酸酸甜甜，同時俾到人如陽光照射住的感覺。我今日就用了最鐘意的清翠橙花EDP（Nerolia Vetiver Forte），這款香水有無花果香味融入橙花之中，如帶我置身夏日花園，好refreshing，不知道蜜蜂蝴蝶會否以為我是花飛過來呢﹖！」

他坦言，近年才開始有噴香水習慣，覺得香味是造型的一部分，選擇不同香水配合當日的裝束打扮令整體感覺更加完整。

心繫音樂創作

此外，即將舉行首次個人演唱會的Jeremy，即使在日本開工仍心繫音樂創作。

走到東京的一個球場時，球場正中有一棵大樹，環境詩情畫意，Jeremy直言：「呢度環境好優美好MVable啊！」更表示，希望可將靈感放在舞台及之後的新歌內：「大家再期待下喇！」

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