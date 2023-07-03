【邋遢外傭】女兒屙超長本港罕見寄生蟲　港媽驚揭外傭亂用砧板︰想炒咗佢

▲ 一名港媽驚揭邋遢外傭亂用砧板，導致女兒屙出超長本港罕見的寄生蟲。

外傭有衛生問題，會連累全家陷入健康危機。一名港媽近日在網上呻，指外傭入職2個月，毫不注重衛生。最近大女被外傭發現屙出一條超長寄生蟲，但外傭2天後才告訴港媽，嚇得港媽馬上帶女兒去急症室，連醫生也驚呼此寄生蟲在本港罕見，質疑女童是否從外地返港。

該名港媽日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中發帖文，指外傭入職至今2個月，但工作表現一般，最大問題是不注重衛生，「根本就係一個求其同埋俹簁（音︰乸西）嘅人」。她指工人於星期三發現她的大女屙了一條寄生蟲，但星期五才對她說，「因為佢話佢唔記得」。

港媽立即帶女兒到診所看醫生，但醫生以沒有相關藥物提供為由，著她們轉往醫院急症室求診。港媽好奇問診所醫生，被醫生反問小朋友是否不在香港居住，港媽引述道︰

佢話香港好少有，通常係啲落後嘅地方，同埋多數係食咗生嘅豬肉。

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其後兩母女轉到急症室求診，急症醫生的說法相近，還叫其他護士前來一齊「研究吓大家學吓嘢」，因在本港絕無僅有。港媽憶述，外傭曾因亂用砧板斷正。

佢喺切生肉嘅砧板，上面放上小朋友夾熟悉嘅夾同埋鉸剪喺上面。側邊仲見到兩舊生豬肉。同佢講，佢話冇，要我拎個砧板俾佢睇，先至話用水洗過，我話就算你用水洗過嚿肉，點會喺上面，同埋根本就唔應該放埋一齊交叉感染，就算少少常識都用洗潔精洗。

外傭常捽腳指衛生惡劣

港媽稱自己經常提點她不應把生肉與其他熟食及食具放在一起，以免交叉感染，但對方屢勸不聽。她又記得有一次外傭煮三文魚，外傭堅稱三文魚已熟透，但內裏仍是生肉，已多次被發現講大話。而家外傭經常「捽腳指」，衛生習慣惡劣。「佢喺菲律賓係斬豬肉，佢話佢小朋友從來都未試過有呢啲，但係佢鄰居有時仲會喺眼同鼻度爬出嚟。」

網民撐馬上解僱

直至今次寄生蟲事件，港媽苦惱應否解僱外傭，「請問大家會唔會留呢個工人？」帖文一出引起大擺家長網民熱論，絕大部分家長也批評該名外傭衛生情況太差，絕對留不得。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳