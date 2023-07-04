大館五週年　到訪人次逾一千三百萬

位於中環核心地帶的大館於2018年對外開放後，已成為市民及遊客必到的著名景點，五年來到訪大館人次已超過 1,300 萬！以非牟利模式營運的大館，是香港賽馬會與香港特別行政區政府合作推行的中區警署建築群活化計劃的成果，以安全為首要原則進行復修。大館同時作為一個藝術及文化地標，提供了一個重要的交流平台培育本地藝術文化人才，為支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景出一分力。

五週年精彩節目答謝市民支持



大館內的歷史建築、兩幢新建的賽馬會藝方 (JC Contemporary) 和賽馬會立方 (JC Cube)，以及檢閱廣場、監獄操場和洗衣場石階等戶外空間，互相呼應之餘，更賦予古蹟新用途、新生命，造就獨特多元的藝術文化及古蹟空間，加上多間特色食肆及商店，在鬧市中為市民提供一個藝術文化及消閒的好去處。

▲ 馬會呈獻「小心意 ‧ 大眾樂」聖誕節慶活動

▲ 「村上隆對戰村上隆」大型個展 ©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有

▲ 「玩轉大館馬戲季」

▲ 「花見大館」大型年度市

過去五年，大館共舉辦了超過 3,900 場各色各樣的本地及國際藝術文化表演、活動及展覽，包括馬會呈獻「小心意 ‧ 大眾樂」聖誕節慶活動、「村上隆對戰村上隆」大型個人展、年度「玩轉大館馬戲季」，及以探討文化歷史為題的「大館對談」等。為感謝市民五年來的支持，大館於五月底舉辦了一系列精彩節目，與眾同樂，包括「奇幻森林動毛蟲」互動戶外裝置、讓本港新晉音樂及馬戲藝術家一展才華的「午間樂再聚」表演，及「大館潛藏空間」導賞團等，其中 「希望 - 帕翠西亞．皮奇尼尼」超現實主義當代藝術展覽，會期將至九月初，萬勿錯過！

▲ 「大館對談」專題講座

成為保育活化古蹟典範 復修工作以安全為先



逾180年歷史的中區警署建築群，16幢歷史建築物中的15幢，已先後按照最高規格，並以安全為首要考慮下完成復修。大館超卓的復修工作屢獲多個專業機構嘉許，當中由聯合國教科文組織於2019年頒發最高殊榮的「亞太區文化遺產保護獎卓越獎項」，更令大館成為國際保育界典範，為香港的文物保育訂下新標準。

保障公眾安全是大館復修工作的最重要原則，唯一尚未完成復修的已婚督察宿舍 (第四座)亦不例外。賽馬會文物保育有限公司 (「JCCPS」) 一直致力其復修計劃，在2016至2019年間，就多項復修建議諮詢古物諮詢委員會及其他持份者，並於2019年落實更新復修方案。及後於2020年復修工程前期準備工作期間，監察儀器檢測到建築物移動的數據，工程隨即暫停，並委託本地及國際工程、保育及具磚砌建築經驗的專家團隊重新評估第四座的情況，發現其建築結構較預期更為脆弱。基於公眾安全，更新復修方案於2021年中被終止。

▲ 專家團隊指出第四座的狀況較預期脆弱。

在2022年底提交政府的最新技術資訊中再指出，第四座的狀況較預期脆弱。海外磚砌結構專家和本地結構工程師均認為，繼續進行更新復修方案存在建築物突然倒塌的風險，對公眾造成預計不到及不可接受的危險。JCCPS審慎考慮並接納專家建議，按絕對必要的原則，進行勘察後移除第四座有欠安全的建築構件。基於保障工人、員工及公眾安全的前提下，各方認同按絕對必要原則移除第四座有欠安全部份實屬恰當。各項勘察工作、移除及相關改動工程，將以勘察結果為基準，最快於今年十一月分階段施工，並於六月底開始各項前期準備工作。JCCPS 一直致力大館復修工作，並會在切實可行及安全的情況下，盡力保留第四座具文物價值的歷史構件，並為整幢建築物保存數碼紀錄。

▲ 建築物內現實施多項加固措施以穩定其脆弱結構。

(特約)