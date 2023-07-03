【深偽詐騙】警方籲提防AI換臉換聲詐騙　港男變色情片主角被勒索1萬

▲ 陳智穎即場示範深偽技術，易容成網罪科警司陳純青的樣子。（馮漢柱攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科及商業罪案調查科上周五示，本年度頭五個月錄得詐騙案逾15,000宗，總體損失達21億，按年上升13%，其中投資騙案錄得1624宗，涉案金額逾9億，增幅顯著，其中八成屬網上投資騙案。警方指，留意到近期有騙徒利用深偽技術製作假新聞報道引誘市民參與虛假投資計劃，亦有騙徒利用AI換臉換聲技術進行詐騙。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青強調，本港及內地目前暫時未有收到相關舉報，但呼籲市民要提高警惕，盡量避免接聽不明來歷的視訊通話。

陳純青表示，根據警方的情報，騙徒會社交平台大量套取想冒充對象的面部特徵、聲音，利用深偽技術預先合成影片，並透過視訊通話進行播放。為避免露出破綻，騙徒會盡快結束通話，並與受害人通過其他軟件進行交流，進行下一步詐騙。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組高級督察吳柏慧介紹，目前常見的AI輔助進行罪案主要有4種。其中一種是利用AI合成名人的影像及聲音，並用於推廣加密貨幣、投資平台，引誘受害人進行投資施行詐騙。她表示，今年五月，一日本男子在社交媒體平台見到由騙徒利用AI製成的國際新聞主播推廣投資銀行的影片，隨後他和發布影片的賬號取得聯繫，對方假扮香港某商業銀行CEO誘導其購買點數卡進行投資，受害人被騙逾千元後與該間銀行取得聯繫，才知自己受騙，目前該案件由日本警方進行處理。

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騙徒亦會利用AI換臉技術進行網絡恐嚇及勒索。吳表示，本港曾有一名25歲男子在交友軟件結識一女子後，聽從對方指示下載來路不明的視訊軟件進行裸聊，之後收到騙徒傳來的鏈接，發現自己的影像被移花接木到一條色情影片中，騙徒以此勒索男子1萬元禮品卡。男子未有接受，並將騙徒刪除後報警，以此避免了金錢損失。此外，騙徒還會利用AI換面換聲技術假扮受害人親屬進行詐騙或盜取受害人面部及聲音等生物特徵入侵受害人電腦等。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎指，若騙徒要做到即時換面換聲需要收集對方大量高質素、來自不同角度的影像及聲音，並由人工智能對素材進行深度學習，先可製成以假亂真的影片；而對一般市民來講，騙徒較難收集大量影相片段，因此不易假扮受害人的親屬進行實時詐騙。商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚表示，市民可以通過要求對方做指定動作、提問等方式對該類騙案手法進行識別。為防範市民受到假新聞、假消息的誤導，商業罪案調查科訛騙組督查梁珮筠稱，市民要養成對實施查證習慣，可用搜尋器查找文字、圖片出處，多從不同媒體查找資訊等。

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記者：解青羽