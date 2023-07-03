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【性病危機】宅男網上約清純女初嘗禁果　慘染6種性病包括愛滋梅毒

醫生診症室 17:48 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

宅男網上約清純女初嘗禁果，慘染6種性病包括愛滋，醫生感嘆：不要錢的最貴。

進行性行為時要注意衛生安全。台灣有2名男子，先後在網上相約陌生女子發生性關係，並在事後同樣感染4種性病，其中一名男子更感染多2種性病，包括俗稱「椰菜花」的性病疣及淋病。台灣泌尿科醫生唐守宏為此特別提醒，

「毒玫瑰」在網路（江湖）上行走，千萬不要心存僥倖。

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【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

台灣泌尿科醫生唐守宏在Facebook個人專頁分享案例，指一名樣子老實的年輕人走入診所，因陰莖上長有大約半厘米的圓形傷口，「長得像火山口，也不太痛」，於是向醫生求診。當醫生詢問他最近是否有性接觸時，男子表示有，但至於對象是誰，男子則指「不認識」。

唐醫生又提到幾年前曾遇到一模一樣的案例，指有一名宅男「就是整天打鍵盤那種，第一次性經驗是鼓起勇氣在網路上，找了個對象」，結果其檢驗報告和這次案例一模一樣。這兩位男患者都形容「對方看起來蠻清純的」，惟最後2人都同樣感染上愛滋病、梅毒、第一型和第二型疱疹，而宅男更患有「椰菜花」和淋病。

唐守宏醫生表示，男士要懂得自保，至少帶上安全套；同時他也强調，「這世上不要錢的最貴。不要相信漂亮的女人會免費送上她們的身體」，提醒各位男士小心不要在網絡上尋找性伴，否則其代價讓人欲哭無淚。

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責任編輯：羅嘉欣

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