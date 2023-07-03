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【家長小心】智能手表爆炸自燃 10歲男童右手臂2度燒燙傷恐植皮

親子 18:40 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

男童手臂被嚴重燙傷。

如今是智能手機的年代，不少家長買智能電話給兒女外，亦會配備一枚智能手表，方便小孩應用，亦可以隨時清晰兒子的行蹤，不過選購智能手表時一定要加倍小心。台灣新北市土城6月30日發生了一宗智能手表爆炸意外，一名10歲男童右手臂被二度燒燙傷，皮開肉裂，恐需要植皮手術治療。

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上補習班途中手表突爆炸

據台灣傳媒報道，男童當天下午前往補習班途中，手腕上的智能手表突然爆炸自燃，當時一家店見男孩受傷，已立即幫他塗藥膏，男童再繼續前往補習班，補習班教師見男童傷口嚴重，立刻報警並以清水沖洗傷口，隨後由救護車送院治療，之後醫生表示男童分別右手前手臂二度及手指一度的燒燙傷，前臂因為燒燙傷程度達二級，相信要做植皮手術。

新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，網路上智慧型手表品質參差，為避免自燃或爆炸危機，應購買有認證及信譽的品牌產品，民眾若被燒燙傷，要立即採五步曲︰「沖、脫、泡、蓋、送」，讓皮膚降低熱度、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院，萬一身上不小心著火時，切記「停、躺、滾」，馬上停住，輕躺下來，用雙手護著臉部，左右翻滾，可迅速撲滅火勢。

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