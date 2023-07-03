  • 29°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蔡思韵往台灣與陳柏霖合作新片《還錢》　Cecilia突破形象演動作喜劇感興奮

娛樂 17:32 2023/07/03

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

蔡思韵出席新片《還錢》開鏡禮。

文青女神蔡思韵（Cecilia）現時身處台灣，並在日前與陳柏霖及眾演員日前出席新片《還錢》開鏡儀式。Cecilia透露：「首次跟陳柏霖合作相當開心，之前有睇過他最經典的作品《藍色大門》，當時的他跟現在一點都沒有變，同樣非常有魅力。」

她透露，今次大約會逗留台灣兩個月進行拍攝，主要在台北取景：「不過天氣實在太熱，來來回回出入冷氣房，開鏡第二日不慬發燒、感冒，嚇倒製作團隊，接下來的確要鎩鍊好身體，加上戲中有動作場面，自覺自己大隻了不少。」

【燈火闌珊】蔡思韵新戲重現已消失的文化遺產　Cecilia：霓虹燈是電影主角

蔡思韵與陳柏霖。

不一樣的蔡思韵

《還錢》是台灣少見的劫盜片題材，結合動作喜劇元素，以「搶錢容易還錢難」的概念開創此類電影新紀元，蔡思韵也直呼十分期待今次與陳柏霖合作：「戲中我飾演一名銀行職員，因為一些原因要跟陳柏霖合作，並將一筆錢還給銀行。」

Cecilia坦言，過往一直較少接觸喜劇演出：「這次超興奮的是《還錢》算是一部喜劇電影，有很多動作的元素，跟我以往參與的作品類型比較不一樣，所以超期待的，也讓觀眾看到不一樣的蔡思韵！個人來說相當期待。」

《還錢》電影幕後班底來頭強勁，由億萬監製葉如芬領軍、《第九分局》導演王鼎霖的原創故事及編劇。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

探台灣老友

此外，大學在台灣讀書的Cecilia一直都很想念台灣的人和事物，說：「因為疫情中間有好幾年沒有來台灣拍戲，這次終於可以來拍一部很特別的電影，很開心，回到這個讀書年代很熟悉又很喜歡的地方。」

Cecilia開工之餘趁着有時間便去探望很久不見的台灣好朋友，相約出來聚會交談近況，順便遊玩兼休息。

最新影片推介：陳若思專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【燈火闌珊】蔡思韵新戲重現已消失的文化遺產　Cecilia：霓虹燈是電影主角
19:37 2023/04/13
【燈火闌珊】蔡思韵新戲重現已消失的文化遺產　Cecilia：霓虹燈是電影主角
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
10:43 2021/05/20
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
13:40 2022/03/07
【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】

你可能感興趣

【燈火闌珊】蔡思韵新戲重現已消失的文化遺產　Cecilia：霓虹燈是電影主角
19:37 2023/04/13
【燈火闌珊】蔡思韵新戲重現已消失的文化遺產　Cecilia：霓虹燈是電影主角
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
10:43 2021/05/20
【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】
【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
13:40 2022/03/07
【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
蔡思韵 電影 導演 喜劇片 台灣

最高瀏覽

【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
13:39 2023/07/02
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【醫療事故】產婦4度要求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡
15:26 2023/06/30
【醫療事故】產婦4度要求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡