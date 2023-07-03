蔡思韵往台灣與陳柏霖合作新片《還錢》　Cecilia突破形象演動作喜劇感興奮

▲ 蔡思韵出席新片《還錢》開鏡禮。

文青女神蔡思韵（Cecilia）現時身處台灣，並在日前與陳柏霖及眾演員日前出席新片《還錢》開鏡儀式。Cecilia透露：「首次跟陳柏霖合作相當開心，之前有睇過他最經典的作品《藍色大門》，當時的他跟現在一點都沒有變，同樣非常有魅力。」

她透露，今次大約會逗留台灣兩個月進行拍攝，主要在台北取景：「不過天氣實在太熱，來來回回出入冷氣房，開鏡第二日不慬發燒、感冒，嚇倒製作團隊，接下來的確要鎩鍊好身體，加上戲中有動作場面，自覺自己大隻了不少。」

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▲ 蔡思韵與陳柏霖。

不一樣的蔡思韵

《還錢》是台灣少見的劫盜片題材，結合動作喜劇元素，以「搶錢容易還錢難」的概念開創此類電影新紀元，蔡思韵也直呼十分期待今次與陳柏霖合作：「戲中我飾演一名銀行職員，因為一些原因要跟陳柏霖合作，並將一筆錢還給銀行。」

Cecilia坦言，過往一直較少接觸喜劇演出：「這次超興奮的是《還錢》算是一部喜劇電影，有很多動作的元素，跟我以往參與的作品類型比較不一樣，所以超期待的，也讓觀眾看到不一樣的蔡思韵！個人來說相當期待。」

《還錢》電影幕後班底來頭強勁，由億萬監製葉如芬領軍、《第九分局》導演王鼎霖的原創故事及編劇。

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探台灣老友

此外，大學在台灣讀書的Cecilia一直都很想念台灣的人和事物，說：「因為疫情中間有好幾年沒有來台灣拍戲，這次終於可以來拍一部很特別的電影，很開心，回到這個讀書年代很熟悉又很喜歡的地方。」

Cecilia開工之餘趁着有時間便去探望很久不見的台灣好朋友，相約出來聚會交談近況，順便遊玩兼休息。

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