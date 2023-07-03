【星二代】麥長青父子檔上李思捷節目挑戰　20歲「包仔」澳洲讀IT獲讚有急才

▲ 「包仔」陪爸爸麥包上節目《思家大戰》。

無綫《思家大戰》昨晚（2日）播出新一集，節目中麥長青（麥包）帶同20歲囝囝麥振瑋亮相，與黃智賢、曹永廉、唐文龍結成一隊迎戰甲一籃球隊香港東方球員梁嘉顯率領的「香港東方」隊。今年20歲的「包仔」麥振瑋在澳洲大學讀2年級，主修電腦，趁假期回港度假跟爸爸上節目，暫時無意加入娛樂圈。

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「包仔」麥振瑋盡得爸爸真傳，除了與爸爸同樣健碩，還遺傳了對方的急智及幽默感。麥振瑋賣口乖指常常追看《思家大戰》，李思捷即追問：「咁你最鍾意邊一集？」麥振瑋淡定地說︰「有你嗰集！」贏盡全場掌聲。

▲ 麥包係圈中的好爸爸。

不能做裙腳仔

麥包是圈中的好爸爸，一個人擔起頭家，還負責一對仔女留學澳洲的學費及生活費，他早前接受TOPick專訪表示，囝囝在澳洲讀大學主修電腦，而女兒都同樣在當地升學，更選讀了麥包認為「餓死老竇」的科目電影及戲劇，麥包自言自己是大男人，對兒子要求比女兒嚴格，要求兒子不能靠父幹置業，要靠自己努力養妻活兒，絕不能做裙腳仔。

放手教仔法

麥包教仔方法是「放手讓他自主」，但做人方面，麥包卻要求他全記入腦。「我經常向兒子講道理，以前一直開工沒時間溝通，所以我想好快將一些事情全告訴他，因我不知下次幾時再見面。」

不論兒子是否明白，麥包都將所有道理先儲存入他的「Hard Disk」中，當兒子長大後遇上問題，就可以適時拿出來，「到時他就記得，我說過要小心甚麼、要怎樣處理。」

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責任編輯︰王明芳