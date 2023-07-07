【減肥大作戰】兩孩夫婦努力瘦身做運動　攜仔女齊穿比堅尼展示成果

▲ 台灣一對2孩夫婦為了免費進入水上樂園而努力運動瘦身，最終得償所願穿上比堅尼展示成果。

夏日炎炎，不少人會選擇玩水消暑。台灣有水上樂園6月推出優惠，只要穿比堅尼便能免費入園。為此，有男網民與妻子積極Keep fit，最終一家四口穿上比堅尼，成功免費入場遊玩。

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事源台灣六福水樂園推出優惠，由6月17日起至6月30日，無論甚麼身形，只要身穿三點式比堅尼便能直接免費入場遊玩。

有男網民上周一（6月25日）在Facebook群組「爆瘦公社」發文，貼出一家四口於水上樂園內的合照，表示自己為了能穿上比堅尼積極瘦身，妻子亦努力進行有氧運動，最終得償所願，攜同一子一女全家免費入場遊玩。

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從相片可見，男網民身穿黃色比堅尼上衣及三角泳褲，妻子亦穿上藍色比堅尼，一同展示運動成果。貼文引來不少網民分享及留言，有人留意到樓主的兒子穿上比堅尼泳衣，擔心兒子長大之後會造成心理陰影，但樓主就表示事前有先循循善誘，確定他是自願的才讓他穿著比堅尼。

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責任編輯：羅嘉欣