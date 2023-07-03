【手足口病】旺角童樂居爆手足口病　27名幼童中招

▲ 旺角童樂居爆手足口病。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查旺角香港保護兒童會童樂居爆發手足口病個案，並再次呼籲市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。

個案涉及27名學童（包括13男14女），年齡介乎1至3歲。他們自6月20日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。24人已求醫，均無需入院。全部病人現時情況穩定。

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衞生防護中心人員已實地視察該留宿幼兒中心，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

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記者：黃穎津