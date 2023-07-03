【國安處懸紅】容海恩重申與袁弓夷已脫離關係　支持國安處通緝危害國安罪犯

▲ 容海恩。(容海恩fb)

警方國家安全處通緝8名境外人士，包括前法政匯思召集人任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、前立法會議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達，以及劉祖廸。去年登報與袁弓夷脫離「爺媳關係」的新民黨立法會議員容海恩表示，支持國安處決定，「維護國家安全是應有之義」。

容海恩發文稱，留意到有聲音質疑通緝的成效，但她認為「事實並非如此」，解釋國安處可依法通緝這些罪犯，凍結他們的相關涉案犯罪財產；港府可先諮詢律政司意見，並在取得相關法律意見及香港法庭發出的拘捕令後，正式通知相關國家，要求當地執法機關將逃犯拘捕，繼而引渡回港受審；而即使該國家已暫時終止與香港的移交逃犯協議，但仍可按個別事件合作。此外，中國是國際刑警組織的成員，而香港屬於中國支局，可以要求國際刑警組織通過全球近200個國家成員，通緝《港區國安法》逃犯。

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至於袁弓夷，她重申已登報宣布與袁弓夷脫離關係，「他的行為與我(容海恩)無關」，強調任何人士均不得危害國家安全。而袁弓夷在海外籌組所謂「香港議會」，推動以「公投」推翻中央和特區政府，又要求制裁香港法官，有關行為已涉顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，再次表示支持把任何危害國家安全的疑犯繩之於法。

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