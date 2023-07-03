【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡

▲ 巴西一名3歲女童在家爬櫃拿玩具，遭墮下的電視機重砸身亡。（iStock圖片，示意圖）

家有幼童，父母睇少一眼都有機會出事。巴西一名3歲女童在客廳玩耍時，疑欲爬上櫃子取玩具時，伸手扶旁邊的舊式電視機，導致電視機掉下砸在她身上，女童胸部嚴重受創，送院後宣告不治。

根據英國《鏡報》報道，巴西維森蒂納（Vicentina）的3歲女童瑪麗亞（Maria Alice dos Santos Bastos）於上月26日在家中客廳玩耍時，因為想拿取放在櫃內的玩具，於是伸手扶旁邊的舊式電視機，沒料到電視機突然墮下，直接砸在她身上。

家人發現後馬上將她緊急送院，結果因其胸部嚴重受傷，經搶救後宣告不治。目前警方已就案件進行調查，並通知當地兒童保護服務處，以調查瑪麗亞的父母是否有疏忽。

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事件引起當地網民關注，有網民在網上留言表示，自己的妹妹小時候也曾發生類似事件，當時她爬上電視櫃，導致電視機掉下來，幸好妹妹及時避開，僅有鼻樑斷裂、上唇腫脹，沒有生命危險。

在世界各地不時發生小朋友致命家居意外。巴西早前有另一名年約2歲的幼兒，在媽媽忙著打掃家居時，不慎「倒豎葱」以頭下腳上掉入水桶溺斃。去年馬來西亞亦一名7男童在家中彈跳梳化時，不慎摔落旁邊的玻璃茶几，導致桌面碎裂，更遭鋒利的玻璃碎片直插胸部，送院搶救後不治。

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責任編輯︰王明芳