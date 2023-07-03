【長腿女神】戴祖儀激罕騷三點式泳照　Joey入行5周年：希望有帶給過你們歡樂【多圖】

現年28歲的戴祖儀（Joey）不經不覺入行已經5年，一向出名長腿兼形象活潑的Joey，為5周年紀念派福利，激罕上載兩張穿三點式泳衣的照片，當中一張是與友人齊在泳池當身照，另一張為全身的三點式泳照，大騷長腿。

同時，戴祖儀寫道：

出道原來5年了 #0703

謝謝陪在我身邊的每一個你～❣️

這5年從來沒有變過的想法是：人生很短，一定要快樂。自己快樂，也帶給別人幫助與歡樂。

希望我有帶給過你們歡樂💓

粉絲紛紛留言大讚Joey長腿夠迷人，並有網民指她初出道時一張臉較圓：「看著由大面祖儀變成瓜子面祖儀，恭喜你終於成功瘦面」另外，因為全身沒照的Joey是側身企，所以有粉絲提出：「求正面」。不知道她之後會否「想擁躉所想，急擁躉所急」？

【長腿女神】戴祖儀拍片自彈自唱《烏梅子醬》 Joey穿超緊身衫盡現逼爆身材【多圖】

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棄當律師專做藝人

其實戴祖儀出生於香港及成長，而其家人為馬來西亞怡保華人。在2016年，她於英國University of Leicester法律系畢業後回港實習，可是一段時間後發覺自己不適合當律師，於是轉當街頭藝人、獨立歌手和網上直播主。

在2018年2月獲當時星夢娛樂時老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手正式入行，7月初推出首支派台歌曲《未開始的故事》。

同時，在《2018全球華語金曲獎頒獎典禮》奪得「音樂平台新人獎」，之後獲《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎」、《第四十一屆十大中文金曲頒獎禮》「最有前途新人獎」及《新城勁爆頒獎禮2018》「新城勁爆新人」。

▲ 《多功能老婆》

憑主持及拍劇入屋

不過她成功入屋是靠參與電視節目，她先主持《粵講粵㜺鬼》漸已受宅男注意，後來在《後生仔傾吓偈》、《學是學非》憑不時零偶包活潑表現，進一步俘虜粉絲。

另外，在台慶劇集《多功能老婆》演幼稚園教師呂嘉怡再受注目。在2021年，在《刑偵日記》一改形像演沉重角色，演技獲肯定。

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幸福的結他

同時，她繼續有唱歌，並且會把自彈自唱的影片放上社交平台。

早前，更因所上載一段的自彈自唱影片內的她，身穿超緊身衫令逼爆身材盡現，令粉絲「投訴」難以集中精神聽歌。而因為她的胸口貼近結他，由此令網民妒忌形容該結他是「幸福的結他」。

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