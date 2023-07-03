【別叫我〝賭神〞】周潤發新片開畫4天收破5百萬　籌備第二周謝票報答觀眾

由發哥周潤發領銜主演，潘耀明導演，莊文強編劇，黃斌監製，袁詠儀、方中信、廖啟智、安志杰、柯煒林（Will）、黃德斌、白只及蔡一智等主演的《別叫我〝賭神〞》已於上周四（6月29日）上映。

《別叫我〝賭神〞》是今年暑假第一檔期唯一港產片，面對有多部外語片同期及前後夾攻，競爭非常激烈。《別叫我〝賭神〞》開映首4天得到香港影迷熱烈支持，更成周日（7月2日）最高入場人次的電影，累積票房突破5百萬元。

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兵分兩路謝票

暌違5年再於大銀幕推出新作的發哥十分落力宣傳，除在開畫日率領導演、監製及Will徒步跑到戲院見影迷外，星期六、日也立刻加開謝票場，親身去到戲院感謝影迷支持。

由於謝票場反應非常熱烈，昨日（7月2日）眾演員更要兵分兩路，發哥和德斌去到港島多間戲院見觀眾，而編劇莊文強、方中信、白只及蔡一智則走遍九龍東的戲院。

據悉，為回饋觀眾的支持，電影公司正籌備於第二周的謝票埸。

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