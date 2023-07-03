  • 29°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【別叫我〝賭神〞】周潤發新片開畫4天收破5百萬　籌備第二周謝票報答觀眾

娛樂 18:25 2023/07/03

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

由發哥周潤發領銜主演，潘耀明導演，莊文強編劇，黃斌監製，袁詠儀、方中信、廖啟智、安志杰、柯煒林（Will）、黃德斌、白只及蔡一智等主演的《別叫我〝賭神〞》已於上周四（6月29日）上映。

《別叫我〝賭神〞》是今年暑假第一檔期唯一港產片，面對有多部外語片同期及前後夾攻，競爭非常激烈。《別叫我〝賭神〞》開映首4天得到香港影迷熱烈支持，更成周日（7月2日）最高入場人次的電影，累積票房突破5百萬元。

【爆谷一周】周潤發傳授跑步養生秘訣　發哥直言受媽媽影響永不言敗

    點擊圖片放大
    +5
    +4

兵分兩路謝票

暌違5年再於大銀幕推出新作的發哥十分落力宣傳，除在開畫日率領導演、監製及Will徒步跑到戲院見影迷外，星期六、日也立刻加開謝票場，親身去到戲院感謝影迷支持。

由於謝票場反應非常熱烈，昨日（7月2日）眾演員更要兵分兩路，發哥和德斌去到港島多間戲院見觀眾，而編劇莊文強、方中信、白只及蔡一智則走遍九龍東的戲院。

據悉，為回饋觀眾的支持，電影公司正籌備於第二周的謝票埸。

最新影片推介：陳若思專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【別叫我"賭神"】周潤發想挑戰演啞巴　柯煒林盧慧敏大爆與發哥拍戲多福利
15:57 2023/06/30
【別叫我"賭神"】周潤發想挑戰演啞巴　柯煒林盧慧敏大爆與發哥拍戲多福利
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
15:45 2023/06/29
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
19:45 2023/06/30
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺

你可能感興趣

【別叫我"賭神"】周潤發想挑戰演啞巴　柯煒林盧慧敏大爆與發哥拍戲多福利
15:57 2023/06/30
【別叫我"賭神"】周潤發想挑戰演啞巴　柯煒林盧慧敏大爆與發哥拍戲多福利
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
15:45 2023/06/29
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
19:45 2023/06/30
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
周潤發 黃德斌 莊文強 柯煒林 白只 方中信 電影 導演 編劇

最高瀏覽

【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
13:39 2023/07/02
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【醫療事故】產婦4度要求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡
15:26 2023/06/30
【醫療事故】產婦4度要求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡