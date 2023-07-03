【全民造星V】何啟華梁浩朗首度拍廣告　Dee挑戰：令Aaron老師喜歡我

▲ 阿Dee聯同「Dee 2.0」梁浩朗（Aaron）首度合體。

ERROR副隊長何啟華（阿Dee）近日聯同「Dee 2.0」梁浩朗（Aaron）首度合體為銀行拍全新廣告，兩位分別於電影和現實中同為律師身份，帶著一份找尋真相的正義，與「後生仔」破解選擇投資平台的各種迷思，展示如何享受高CP值、低門檻、世一理財投資體驗。

二人分享拍攝廣告獲益良多，阿Dee指：「我本身有自己品牌、餐廳生意，對投資仍然是學習階段，一直都想再smart啲！希望客戶常常找我拍廣告，我可以惡補下投資資訊。」

Aaron則指：「我自己都有酒吧生意，不過都是一名投資A0，拍攝完今輯廣告，知道投資不應只揀平，又不應隨意信人，要信可靠及獨家資訊，投資先可以穩健。」被問及對投資還有什麼迷思時，阿Dee笑言：「我的最大投資迷思就是如何令滙豐年年都搵我拍廣告。」

與「後生仔」分享事物

被問及今次廣告拍攝的挑戰，Aaron指除與阿Dee跳舞的戲份外，最難其實是要應付阿Dee。

Dee面對Aaron的「攻擊」，即場發揮毒舌本色：「有時我都面對不到自己，當我望住Aaron時連自己都分不清是自己還是他。我最大的挑戰就是如何令『Aaron老師』喜歡我這位前輩，因為我這個前輩資歷比較深，Y2K世代的語言能力不同，又驚身為大律師的Aaron老師會『告』我，所以很有壓力，好彩Aaron老師對我很禮貌又溫柔，順利完成拍攝。」

Dee直言與「後生仔」分享事物，要先明白對方的痛點及用他們的語言，今次廣告正正先了解「後生仔」對投資的迷思做切入點，再道出如何投資可以更smart。

無私傳授入行心得

對於拍攝廣告及出席活動均有阿Dee原故而被帶挈的Aaron，從比賽到現在工作上最好的夥伴就是阿Dee：「我很想藉這個機會多謝阿Dee，雖然我們在鏡頭前看似經常互窒，但事實上阿Dee在化妝間教我很多東西。」

作為前輩的Dee向Aaron無私地傳授自己的入行心得，二人亦十分認同工作及投資方面都要找一個好Partner同等重要。

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