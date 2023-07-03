【正名程序】近7成體育總會已完成正名「中國香港」　港協料今年內可全部完成

▲ 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會。(資料圖片)

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今天（2023年7月3日）點算轄下83個體育總會當中，已有接近7成、即58個總會已按要求完成正名程序，於其總會註冊名稱冠以「中國香港」，餘下的體育總會亦正進行相關程序，預期今年內可以全部完成。

自香港回歸後，中國香港業餘體育協會暨奧林匹克委員會已於1999年正名為「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」，並獲國際奧委會認可，以「中國香港」名義繼續參與國際體育活動。港協暨奧委會於去年底檢討相關正名進展時，發現轄下部份體育總會註冊名稱仍未冠以「中國香港」，因此致函提醒各體育總會，須以「中國香港」名義參與國際體育活動，並要求相關體育總會於2023年7月1日前完成註冊正名程序。

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港協暨奧委會了解到個別體育總會仍需時完成有關程序，因此按個別情況酌情處理，讓在限期前仍未完成正名的總會盡快完成相關程序。如有需要，港協暨奧委會會繼續盡力提供所需協助。

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責任編輯：蘇文軒