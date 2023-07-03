【器官捐贈】過去兩月器官名冊登記數字分別增長5千人創新高　惟名冊總登記數字按月下跌

政府公布，截至5月31日，中央名冊的累計登記人數為354,785人。翻查紀錄顯示，名冊截至4月30日為357,668人。名冊數字於兩地器官移植風波下按月錄得下跌。

衞生署表示，5月份申請取消登記的數字曾在短期內出現不尋常的情況。在5月22日至24日三天的短時間內，系統共收到超過28000個取消登記的申請，然而隨後的核實顯示，這些申請當中有超過百分之75（約21 600）並非有效的申請，當中包括申請人根本從未於中央名冊登記卻申請退出、或無法完成身分核實程序等。

此外，根據警方的調查所得，部分申請亦涉及故意干擾中央名冊的行為，例如有人涉嫌盜用他人資料、或透過混搭不同人士的姓名及身份證號碼等方式，試圖取消登記；或胡亂填上與申請無關的帶侮辱性的內容等等。



政府發言人指出，5月份不尋常的干擾或許帶動了部分市民申請取消登記，可幸的是，衞生署留意到六月份收到的取消登記申請數字較5月份已大幅回落，同時間五月及六月份市民登記申請的數字分別超過5 000，是近年新高，比新冠疫情前2019年月均多超過一倍。

發言人表示，醫務衞生局及衞生署重視每一個登記，更尊重個人自主決定，會積極加強推廣器官捐贈的機制與精神的教育。再次呼籲市民繼續支持器官捐贈挽救生命的無私、大愛行為，不要受錯誤資訊誤導，堅持拯救生命的初衷，攜手保護本港多年建立的器官捐贈氛圍。醫務衞生局會聯同醫學界繼續加強解說，讓市民更明白及支持器官捐贈，為垂危的病人帶來更多希望。