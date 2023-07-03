  • 29°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 20:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移植風波】過去兩月器官名冊登記數字分別增長5千人創新高　惟名冊總登記數字按月下跌

社會 18:56 2023/07/03

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

政府公布，截至5月31日，中央名冊的累計登記人數為354,785人。翻查紀錄顯示，名冊截至4月30日為35,7668人。名冊數字於兩地器官移植風波下按月錄得下跌。

衞生署表示，5月份申請取消登記的數字曾在短期內出現不尋常的情況。在5月22日至24日三天的短時間內，系統共收到超過28000個取消登記的申請，然而隨後的核實顯示，這些申請當中有超過百分之75（約21 600）並非有效的申請，當中包括申請人根本從未於中央名冊登記卻申請退出、或無法完成身分核實程序等。

此外，根據警方的調查所得，部分申請亦涉及故意干擾中央名冊的行為，例如有人涉嫌盜用他人資料、或透過混搭不同人士的姓名及身份證號碼等方式，試圖取消登記；或胡亂填上與申請無關的帶侮辱性的內容等等。

政府發言人指出，5月份不尋常的干擾或許帶動了部分市民申請取消登記，可幸的是，衞生署留意到六月份收到的取消登記申請數字較5月份已大幅回落，同時間五月及六月份市民登記申請的數字分別超過5 000，是近年新高，比新冠疫情前2019年月均多超過一倍。

發言人表示，醫務衞生局及衞生署重視每一個登記，更尊重個人自主決定，會積極加強推廣器官捐贈的機制與精神的教育。再次呼籲市民繼續支持器官捐贈挽救生命的無私、大愛行為，不要受錯誤資訊誤導，堅持拯救生命的初衷，攜手保護本港多年建立的器官捐贈氛圍。醫務衞生局會聯同醫學界繼續加強解說，讓市民更明白及支持器官捐贈，為垂危的病人帶來更多希望。

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
13:39 2023/07/02
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
今日 13:17
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩